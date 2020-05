Pokémon GO hilft euch jetzt beim Finden von Boden-Pokémon

Boden-Pokémon für die Sinnoh-Aufgaben in Pokémon GO zu finden ist jetzt leichter. Für die Nostalgie-Herausforderung ist das eine wichtige Aufgabe, die zunächst nur schwer zu lösen war.

Um was geht es? Am Freitag, den 22. Mai 2020, starteten die Sinnoh-Aufgaben der Nostalgie-Herausforderung 2020 in Pokémon GO.

Diese Aufgaben sind in 9 unterschiedliche Schritte aufgeteilt, bei denen ihr unter anderem verschiedene Typen von Pokémon finden und fangen sollt. Das können Pflanzen-, Elektro- oder auch Kampf-Pokémon sein.

Niantic hilft nun bei der Forschung – Warum?

Das war das Problem: Wenige Stunden nach Start der Challenge wurden Stimmen der Trainer laut. Die Abstinenz von Boden-Pokémon war ein Problem, denn Schritt 4 der Forschung verlangt, dass man ein Pokémon dieses Typs fangen soll.

Trainer fragten sich, wo man überhaupt Boden-Pokémon finden soll.

In unserer Facebook-Gruppe zu Pokémon GO und auch auf Twitter fragten Trainer nach den Boden-Pokémon

So hilft Pokémon GO nun: Gegen Mitternacht deutscher Zeit kam auf reddit eine Nachricht auf, die über veränderte Spawns berichtet. „Die Spawns für Hippo wurden wohl verändert“.

Darin berichtet Trainer TomNeverNR6, dass er das Pokémon Hippopotas den ganzen Tag gar nicht sah und plötzlich, von einem Moment auf den anderen, zwei Stück innerhalb von 100 Metern spawnten. Und das ohne Nester in der Nähe.

Auch andere Trainer stimmen dieser Beobachtung zu:

„Ja, etwas hat sich wirklich verändert. Ich sehe jetzt ein paar von ihnen bei der ‚In der Nähe‘-Anzeige“

„Ja, erst kein Spawn und plötzlich 2 in meinem Haus“

„Das Gleiche bei mir. Nicht viele, aber immerhin spawnen sie nun“

„Ging von 0 auf 2 bei ‚In der Nähe‘ „

„Definitiv. Ich glaube, sie [Niantic] haben auf uns gehört“

Solltet ihr also auch noch auf der Suche nach Boden-Pokémon sein, dann haltet jetzt Ausschau nach Hippopotas. Habt ihr dabei kein Glück, gibt es weitere Methoden, an Boden-Pokémon zu kommen.

Wo findet man noch Boden-Pokémon? In verschiedenen Bereichen von Pokémon GO erwarten euch Boden-Typen.

Larvitar wartet als Belohnung in der PvP-Liga

Flunschlick ist in der PvP-Liga eine garantierte Belohnung, wenn ihr Rang 4 erreicht

Hippoterus ist ein Raid-Boss der Stufe 4 – Alle neuen Raid-Bosse zum Sinnoh-Event findet ihr hier

Digda und Onix können spawnen, wenn ihr Magnet-Module zündet

Mit dieser Hilfe solltet ihr die Aufgabe von Pokémon GO zur Sinnoh-Nostalgie nun viel einfacher lösen können. Das lohnt sich für euch, denn am Ende wartet ein Cresselia als Belohnung auf euch. Wer die vorherigen Herausforderungen nicht lösen konnte, aber beim großen Finale mitmachen will, kann sich dafür ein Ticket kaufen.