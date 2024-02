Pokémon GO: Nur heute läuft der Superkumpel Showcase – Das sind die besten Pokémon dafür

In Pokémon GO gibt es heute einen besonderen Showcase. Wir erklären euch, wie ihr diesen gewinnen könnt.

Was ist ein Showcase? Bei einem Showcase handelt es sich um einen Wettbewerb eurer Pokémon, ohne dass sie im Kampf gegeneinander antreten. Stattdessen sind hier andere Eigenschaften wie die Größe oder das Gewicht entscheidend, um diesen Wettbewerb zu gewinnen.

Je nachdem, wie euer Pokémon dabei abgeschnitten hat, gibt es verschiedene Belohnungen, die ihr hier erhalten könnt. MeinMMO hat euch bereits erklärt, wie genau Showcases in Pokémon GO funktionieren.

Normalerweise gibt es in einem Showcase ein paar verschiedene Pokémon-Spezies oder auch nur eine einzige, welche an dem Showcase teilnehmen darf. Doch heute gibt es einen ganz besonderen Showcase, bei dem quasi jedes Pokémon teilnehmen darf.

Jedes Pokémon ist erlaubt, solange es ein Superkumpel ist

Welche Pokémon sind im Showcase erlaubt? In dem heutigen Showcase sind alle Pokémon erlaubt. Die einzige Voraussetzung ist, dass das Pokémon, mit dem ihr teilnehmen wollt, den Kumpel-Status Superkumpel erreicht hat. Hierfür müsst ihr mit eurem Pokémon 70 Herzen verdient haben.

Wie läuft der Showcase? Der Showcase wird nur heute, am 14. Februar 2024, von 10:00 Uhr bis um 20:00 Uhr laufen. Um den Showcase zu gewinnen, ist die Größe des Pokémon entscheidend. Das größte Pokémon gewinnt.

Welche Pokémon sind für den Showcase am besten? Da die Größe des Pokémon entscheidend ist, solltet ihr auf Pokémon setzen, die grundlegend schon sehr groß sind. Idealerweise besitzen die Pokémon auch den XXL-Status. Ein User auf Reddit hat eine Grafik veröffentlicht, bei der die besten Pokémon inklusive maximaler Größe aufgelistet sind. Hieraus ergeben sich folgende Pokémon als besonders nützlich für den Showcase:

Wailord

Kaguron

Alola-Kokowei

Weitere gute Pokémon für den Showcase sind unter anderem:

Schlingking

Giratina (Urform)

Stahlos

Onix

Garados

Milotic

Wenn ihr diese Pokémon als Superkumpel besitzt, könnt ihr also gute Chancen haben, in dem Showcase gut abzuschneiden.

Was sagt ihr zu diesem besonderen Showcase? Habt ihr Pokémon, mit denen ihr hier gut abschneiden werdet? Oder interessieren Showcases euch eher weniger in Pokémon GO? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Eine Übersicht über die Events im Februar 2024 in Pokémon GO findet ihr bei uns auch.