Pokémon GO startet heute Raidstunde mit Heatran – Aber macht ihr da mit?

In Pokémon GO läuft heute wieder eine Raid-Stunde mit Heatran. Aber macht ihr da überhaupt mit? Stimmt in unsere Umfrage ab.

Was ist los in Pokémon GO? Es ist wieder Mittwoch und es findet wieder eine Raidstunde statt. Ihr kennt das Format schon aus den letzten Monaten. Was ihr auch aus den letzten Monaten kennt, ist Heatran. Das Pokémon ist heute, am 13. Januar, schon wieder „Star“ der Raidstunde. Nach seinen häufigen Einsätzen fragen wir von MeinMMO uns: Macht ihr da überhaupt noch mit?

Die Raid-Stunde heute mit Heatran

Um wie viel Uhr startet die Raid-Stunde? Um 18 Uhr Ortszeit startet das Event bei euch. Heatran besucht dann alle Arenen, in denen zu diesem Zeitpunkt kein anderer Raid stattfindet und macht sich dort als Raidboss breit. Sollten andere Raids in der Zeit bis 19 Uhr beendet werden, erscheint Heatran dort auch als Boss.

Für den Januar 2021 bringt Pokémon GO viele weitere Events.

Die besten Konter gegen Heatran: Euer Gegner gehört Typ Stahl und Feuer an und ist deshalb anfällig gegen Kampf und Wasser-Pokémon. Gegen Boden-Angreifer hat er eine doppelte Schwäche, weshalb ihr besonders auf Angreifer dieses Typs setzen solltet.

Die besten Konter gegen Heatran sind also:

Knakrack mit Lehmschuss und Erdbeben

Groudon mit Lehmschuss und Erdbeben

Stalobor mit Lehmschelle und Schlagbohrer

Rihornior mit Lehmschelle und Erdbeben

Demeteros mit Lehmschuss und Erdkräfte

Weitere Infos zu den besten Kontern und den richtigen WP für ein 100 % IV Monster findet ihr in unserem Konter-Guide:

Pokémon GO: Dies sind die besten Konter gegen Heatran im Raid

Macht ihr da überhaupt noch mit?

Heatran hatte jetzt schon einige Raid-Stunden in Pokémon GO und war schon über Wochen durch Events immer wieder als Raidboss in den Stufe-5-Raids verfügbar.

In unserer Analyse auf MeinMMO stellen wir fest, dass Heatran zwar ein solider Angreifer mit starken Werten ist, doch seine Attacken noch zu schwach sind.

Wir fragen uns: Macht ihr bei der Raid-Stunde mit Heatran überhaupt noch mit, oder war das Pokémon jetzt so oft dabei, dass ihr diese Events auslasst? Nehmt doch hier auf MeinMMO an unserer Umfrage teil und verratet uns eure Meinung.

