In Pokémon GO läuft heute, am 1. Mai, ein Raid-Tag für drei Stunden. In der Zeit erhaltet ihr auch kostenlose Raid-Pässe und eine höhere Chance auf Shinys. Wir zeigen euch die Event-Details.

Was ist das für ein Event? Am 29. April startete in Pokémon GO das Event „Ein Mega-Moment“ mit Spezialforschung, neuen Spawns, veränderten Feldforschungsbelohnungen und dem neuen Mega-Kangama.

Als Teil dieses Events findet am heutigen Sonntag ein dreistündiger Raid-Tag mit dem neuen Mega-Kangama statt.

Der Raid-Tag mit Kangama in der Übersicht

Wann geht es los? Der Raid-Tag mit Mega-Kangama beginnt um 11:00 Uhr Ortszeit. Er läuft dann drei Stunden lang und endet um 14:00 Uhr Ortszeit.

Welche Boni gibt es? In der Zeit des Events erscheint Mega-Kangama häufiger in Mega-Raids. Wie erste Trainer, die in anderen Zeitzonen bereits teilnehmen konnten, berichten, halten die Kangama-Raids jeweils für 6 Stunden pro Arena an (via reddit.com). Ihr habt also genug Zeit, ein Team zusammenzutrommeln.

In der Übersicht der regionalen Pokémon seht ihr die Normalform und das Shiny Kangama

Außerdem sind die Chancen auf Shiny Kangama während des Events erhöht.

Damit ihr ein paar Raids machen könnt, ohne dafür Münzen auszugeben, erhaltet ihr kostenlose Pässe. Während des Events und bis zu zwei Stunden danach könnt ihr insgesamt 5 kostenlose Raid-Pässe durch das Drehen von Fotoscheiben an Arenen erhalten.

Zu Beginn des Events in den frühsten Zeitzonen hatte Mega-Kangama 47.948 WP im Raid. Das machte die Raids schwerer und sorgte dafür, dass Trainergruppen die Mitglieder von 2 auf mindestens 3 aufstocken mussten. Wenige Stunden später wurde der Fehler behoben und Kangama hat in Mega-Raids 37.140 WP, was ein Besiegen im Duo mit den richtigen Kontern wieder möglich macht.

In der nächsten Woche gibt es eine spannende Änderung bei den Raids: Die ersten legendären Mega-Pokémon kommen.