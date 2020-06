Am 24. Juni startet in Pokémon GO die Raid-Stunde mit Zekrom. Wir zeigen euch Konter und wichtige Infos zum kurzen Event. Damit seid ihr bestens vorbereitet.

Was ist das für ein Event? Regelmäßig veranstaltet Pokémon GO, mit Ausnahmen, dieses Event mittwochabends. Im Spiel erscheinen dann eine Stunde lang auf den Arenen deutlich häufiger legendäre Raids.

Dadurch steigen für euch die Chancen, bei vielen dieser legendären Raids mitzumachen und euch die starken Bosse für eure Sammlung zu sichern.

Heute findet ihr erneut Zekrom auf den Arenen. Der ist seit knapp einer Woche in Pokémon GO aktiv.

Zekrom-Counter und alle Infos

Wann ist Start? Das Event beginnt zur gewohnten Zeit um 18:00 Uhr. Das ist die Ortszeit der Region, wo ihr gerade spielt. Aktiv ist das Ganze dann bis 19:00 Uhr.

Wie bekämpft man Zekrom? Am besten nutzt ihr Angreifer der Typen Drache, Fee, Boden oder Eis.

Gute Konter sind zum Beispiel

Palkia mit Drachenrute und Draco Meteor

Dialga mit Feuerodem und Draco Meteor

Rayquaza mit Drachenrute und Wutanfall

Reshiram mit Feuerodem und Draco Meteor

oder Knakrack mit Drachenrute und Wutanfall

In unserem Konter-Guide zu Zekrom findet ihr weitere Angreifer, die euch in diesem Raid gut helfen.

Wie viele Spieler sollte man nehmen? Wenn ihr sehr starke Pokémon und die besten Kämpfer im Team habt, könnt ihr Zekrom bereits mit 3 Leuten erledigen. Allerdings empfiehlt es sich bei der Raid-Stunde mehr Trainer mitzunehmen. Dadurch absolviert man die Raids schneller und kann in der Stunde des Events mehr Raids besiegen.

Lohnt sich das? Zekrom ist erst seit kurzer Zeit in Pokémon GO zu finden. Er gilt als das beste Elektro-Pokémon, das sich derzeit im Spiel befindet. Es lohnt sich also unbedingt, ein paar dieser Exemplare in der Sammlung zu haben.

Das nächste Event in Pokémon GO steht auch schon vor der Tür. Wir geben euch Tipps, was ihr bei der großen Käferkrabbelei nicht verpassen solltet und wie ihr das meiste aus dem Event macht.