Pokémon GO bringt eine der größten Änderungen seit Jahren, jetzt könnt ihr sie testen

Immer wieder gibt es Änderungen in Pokémon GO. Eine der größten seit langer Zeit könnt ihr jetzt selbst im Spiel testen.

Welcher Bereich ist betroffen? Bereits im Februar kündigte Pokémon GO an, dass es massive Änderungen in der Kampfliga geben soll, um die Kämpfe in dem PvP-Bereich des Spiels fairer für alle Trainer zu gestalten.

Nun ist der Zeitpunkt gekommen und die Entwickler haben die geplanten Änderungen ins Spiel integriert – bisher aber noch in einem vergleichsweise kleinen Bereich der Kampfliga und keineswegs in finaler Form.

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Viele Änderungen, ein Ziel

Wozu sind die Änderungen gedacht? Wie Pokémon GO auf pokemongo.com selbst getitelt hat, sollen die Änderungen, „Die Grundpfeiler von Trainerkämpfen in Pokémon GO stärken“. Dabei sollen Trainerkämpfe mehr durch das Können von Trainern, als von externen Faktoren wie der Netzwerkqualität oder der Leistung des Geräts abhängen. Alle Änderungen findet ihr hier.

Wann sind die Änderungen verfügbar? Diese Anpassungen könnt ihr nun selbst im Spiel testen. Dafür wurde der „Vorschau-Cup (Test)“ im Spiel freigeschaltet. Hierbei handelt es sich um die Superliga, in der bereits die neuen Änderungen aktiv sind.

Ihr findet den Vorschau-Cup in der Kampfliga, wo ihr auch die regulären Varianten findet. Dazu öffnet ihr den Bereich „Kämpfe“ im Hauptmenü des Spiels, klickt danach auf „Kämpfen“ und könnt anschließend den neuen Cup als Modus auswählen.

Wie lange ist der Cup aktiv? Der neue Test-Cup ist seit dem 21. April 2026 um 21:00 Uhr aktiv. Ihr habt bis zum 28. April 2026 um 21:00 Uhr Zeit, um daran teilzunehmen.

Wann werden die Änderungen komplett freigeschaltet? Wann diese Änderungen final in allen Bereichen der Kampfliga ausgerollt werden, ist noch nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass Niantic den aktuellen Test nutzt, um Erkenntnisse aus den Änderungen zu ziehen. Ob, wann und in welcher Form die Änderungen dann komplett freigeschaltet werden, ist entsprechend noch nicht bekannt.

Sobald es hierzu neue Informationen gibt, werden wir euch natürlich darüber informieren.

Der aktuelle Monat nähert sich in großen Schritten dem Ende. Doch auch in den letzten Tagen des Aprils könnt ihr noch einige Inhalte im Spiel erleben. Welche das sind und wann sie jeweils aktiv sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im April 2026 in Pokémon GO.