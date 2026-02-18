Pokémon GO kündigt eine der größten Änderungen seit Jahren an, um Kämpfe fairer zu gestalten

In Pokémon GO wurden Änderungen angekündigt, die einen Bereich des Spiels stark verbessern sollen. Vor allem soll es für alle Trainer fairer werden.

Das Kämpfen in der Kampfliga, dem PvP-Bereich von Pokémon GO, stellt einen der großen Kernaspekte des Spiels dar. Hier könnt ihr euch immer mehr einarbeiten und mit besseren Teams, ausgeklügelteren Strategien und mehr Erfahrung für bessere Resultate sorgen.

Dennoch seid ihr hier auch von der Verbindung eures Smartphones zum Spiel abhängig, was euch den einen oder anderen Sieg kosten kann. Unter anderem hier will Pokémon GO mit einem großen Update für die Kampfliga nun an einigen Stellschrauben drehen, um das Kämpfen für alle Trainer fairer zu gestalten.

Mehr Können, weniger externe Faktoren

Was ist das Ziel? Der Ausgang von Kämpfen in der Kampfliga soll in Zukunft mehr von eurem Können abhängen und weniger von externen Einflüssen wie der Netzwerkqualität und der Leistung eures Geräts. In der Ankündigung zum Update schreibt Niantic dazu:

In der Vergangenheit konnten einige Interaktionen durch Eingaben während dieser Runden beeinflusst werden. Meistens funktionierte das wie beabsichtigt, doch unterschiedliche Netzwerkzustände und Leistungsunterschiede bei Geräten konnten sich gelegentlich auf die Verarbeitung der Aktionen auswirken. Der Kern des neuen Kampfsystems stärkt den rundenbasierten Charakter und kann den Einfluss von Netzwerkstörungen und Leistungsunterschieden bei Geräten besser eindämmen. Die Verbindung wird bei Onlinespielen immer eine Rolle spielen, allerdings sollten normale Schwankungen innerhalb der Runden und Netzwerktoleranzen keinen Einfluss mehr auf das Ergebnis gleicher Entscheidungen bei einem bestimmten Spielzustand haben.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden 7 Änderungen in der Kampfliga angekündigt.

Wann werden die Änderungen umgesetzt? Wann genau diese Änderungen im Spiel landen, wird in der Ankündigung nicht erwähnt.

7 Änderungen, um das Ziel zu erreichen

Was sind das für Änderungen? Gleich 7 Änderungen hat Niantic angekündigt, um das zuvor genannte Ziel zu erreichen. Im Folgenden gehen wir auf alle Änderungen kurz ein und erläutern, was diese Änderungen bringen sollen.

Viele der Änderungen beziehen sich auf eine sogenannte „Runde“. Eine Runde entspricht dabei einem zeitlichen Zyklus von 0,5 Sekunden.

1. Schaden soll am Ende einer Runde berechnet werden

Bisher war es so, dass der Schaden durch Attacken, die beispielsweise nur eine Runde benötigen, zu unterschiedlichen Zeiten zugefügt wurde. Dies wird nun geändert und der Schaden wird grundsätzlich erst am Ende einer Runde angewendet. Zeitgleich erhaltet ihr auch erst dann die Energie, die durch eure Sofort-Attacken erzeugt wurde.

Außerdem werden Lade-Attacken, die zeitgleich mit einer Sofort-Attacke des Gegners gestartet werden, nun auch ausgeführt, wenn euer Pokémon durch die Sofort-Attacke in der gleichen Runde besiegt wird.

Durch diese Änderungen soll die Ausführungszeit von Sofort-Attacken zuverlässiger durchgeführt werden und die Energie, die ihr durch Sofort-Attacken erhaltet, berechenbarer werden.

2. Pokémon werden vor eintreffendem Schaden ausgewechselt

Wollt ihr ein Pokémon wechseln, um eingehenden Schaden eures Gegners mit einem anderen Monster zu absorbieren, dann soll auch das in Zukunft performanter ablaufen.

Wechselt ihr ein Monster in derselben Runde aus, in der euer Kontrahent durch eine Attacke euer Monster besiegen würde, dann wird der Wechsel zuerst vollzogen und das eingewechselte Pokémon erhält den Schaden.

Dadurch soll gewährleistet sein, dass das taktische Wechseln unabhängiger von der Netzwerkqualität durchführbar ist.

3. Wechsel werden vereinheitlicht

Auch diese Änderung betrifft das Wechseln von Monstern im Kampf. In Zukunft sollen die Wechsel wie folgt ablaufen:

Schnelle Wechsel (freiwillig von euch durchgeführt) kosten eine Runde an Zeit

Erzwungene Wechsel (wenn euer Monster besiegt wurde) kosten keine Runde

Ein Wechsel, der unmittelbar nach der Sequenz einer Lade-Attacke durchgeführt wird, kostet keine Runde

Diese Änderung soll das Wechseln berechenbarer machen und Verzögerungen durch Lade-Attacken beim Wechseln entfernen.

4. Lade-Attacken starten am Anfang einer Runde

Bisher war es so, dass Lade-Attacken in dem Moment, in dem sie ausgelöst wurden, auch ausgeführt wurden. In Zukunft werden diese immer am Anfang der nächsten Runde, nachdem sie ausgelöst wurden, aktiviert.

Zudem sollen Lade-Attacken, die ihr gestartet habt, vor einer Sofort-Attacke des Gegners durchgeführt werden, die in der Sequenz der Lade-Attacke abläuft. Somit werden auch Veränderungen von Statuswerten eurer Lade-Attacke angewendet, bevor die Sofort-Attacke des Gegners eintrifft.

Niantic schreibt hierzu außerdem, dass Sofort-Attacken dadurch „heimlich“ oder „schleichend“ ausgeführt werden können. Heimlich bedeutet, dass die Sofort-Attacke am Anfang der Lade-Attacke beginnt und in derselben Runde wie die Lade-Attacke ausgeführt wird.

Eine schleichende Sofort-Attacke ist eine, die während der Lade-Attacke abgeschlossen werden würde. Diese wird nun nach dem Abschluss der Lade-Attacke durchgeführt.

5. Wechsel-Buttons werden schneller angezeigt

Seid ihr in der Sequenz einer Lade-Attacke, dann werden die Buttons zum Wechseln der Monster nun früher angezeigt. Dies soll dafür sorgen, dass es einfacher sein wird, einen Wechsel unmittelbar nach einer Lade-Attacke durchzuführen.

6. Nach einem Verbindungsverlust wird der Kampf fortgeführt

Probleme bei der Verbindung können einen großen Einfluss auf den Ausgang eines Kampfes haben. Deshalb gibt es auch hierzu Änderungen.

Die Spiele beider Trainer müssen sich nun mit dem Spiel verbinden, bevor der Kampf beginnt. Außerdem soll der Kampf fortgeführt werden und nicht mehr stehen bleiben, wenn einer der Trainer Verbindungsprobleme hat.

Dadurch sollen Kämpfe sauber beendet werden, wenn ein Trainer Verbindungsprobleme hat. Zudem sollen Ergebnisse wie besiegte Pokémon und der Zuwachs von Energie einheitlicher und eindeutiger ablaufen.

7. Änderungen an der Animation der KP-Leiste

Nicht nur die Durchführung von Schaden, sondern auch die visuelle Rückmeldung darüber erhält ein Update. An der Leiste mit den Lebenspunkten (KP) eures Monsters seht ihr nun genau anhand der Animation, wann euer Pokémon den Schaden durch die gegnerischen Angriffe erhält.

Die komplette Ankündigung mit allen Änderungen im Detail findet ihr auf pokemongo.com.

