Pokémon GO: Pikachu als Gigadynamax-Boss – So besiegt ihr es am Dyna-Kampftag

Gigadynamax-Pikachu erwartet euch erstmalig in Pokémon GO. MeinMMO zeigt euch, wie ihr vorgehen solltet, um den starken Boss zu besiegen.

Wann läuft das Event? Der Dyna-Kampftag mit Gigadynamax-Pikachu findet am Samstag, dem 28. März 2026 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr statt.

Welche Boni sind aktiv? Während des kurzen Events sind die folgenden Boni im Spiel aktiv:

das Sammel-Limit für Dyna-Partikel ist auf 1.600 Partikel erhöht

8-fache Menge an Dyna-Partikeln von Kraftquellen

Kraftquellen erneuern sich häufiger

zusätzliche Kraftquellen sind aktiv

an allen Kraftquellen finden Gigadynamax-Kämpfe mit Pikachu statt

bis zu 3 Spezial-Tausche am gesamten Tag sind möglich

doppelte Menge an Dyna-Partikel durch Gehen (von 0:00 bis 17:00 Uhr)

1/4 der Laufdistanz für Dyna-Partikel nötig (von 0:00 bis 17:00 Uhr)

Fern-Raid-Limit ist auf 20 erhöht (vom 28. März 2026 um 02:00 Uhr bis zum 29. März 2026 um 5:00 Uhr)

Beste Konter gegen Gigadynamax-Pikachu

Welche Angreifer eignen sich? Da Pikachu vom Typ Elektro ist, besitzt es eine Schwäche gegenüber Angriffen vom Typ Boden. Aktuell gibt es mit Rotomurf und der Entwicklung Stalobor jedoch nur 2 Boden-Angreifer, die für Dynamax eingesetzt werden können. Daher sieht die Liste an besten Angreifern gegen Pikachu wie folgt aus:

Dynamax-Stalobor mit Lehmschelle oder Lehmschuss

Gigadynamax-Intelleon

Gigadynamax-Gengar

Dynamax-Kingler mit Lehmschuss

Gigadynamax-Kingler

Gigadynamax-Gortrom

Bei den Dynamax-Varianten von Stalobor und Kingler solltet ihr auf die entsprechenden Sofort-Attacken achten, damit sie eine Dynamax-Attacke vom Typ Boden erhalten. Gigadynamax-Monster besitzen eine feste Dynamax-Attacke, sodass die Wahl der Sofort-Attacke hierauf keinen Einfluss hat.

Da Stalobor mit Abstand der beste Angreifer gegen Gigadynamax-Pikachu ist, solltet ihr nach Möglichkeit auf dieses Monster setzen.

Welche Verteidiger eignen sich? Gigadynamax-Pikachu hat einen Pool an Lade-Attacken, von denen das Monster 2 zufällige im Kampf besitzt. Dabei kann es neben der Wasser-Attacke Surfer auch auf verschiedene Elektro-Attacken zurückgreifen.

Entsprechend sollten eure Verteidiger-Monster keine Schwäche gegenüber diesen Angriffen besitzen. Zudem ist es wichtig, dass eure Verteidiger-Monster eine Sofort-Attacke besitzen, die eine Ausführzeit von 0,5 Sekunden besitzt, damit ihr euer Dyna-Meter möglichst schnell aufladen könnt. Die folgenden Monster eignen sich als Verteidiger gegen Pikachu:

Dynamax-Latias mit Feuerodem

Dynamax-Latios mit Feuerodem

Dynamax-Bisaflor mit Rankenhieb

Dynamax-Raikou mit Donnerschock

Zamazenta (König des Schildes) mit Metallklaue

Dynamax-Regice mit Zielschuss

Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann setzt auf Latias oder Latios. Beide Monster besitzen eine Resistenz gegenüber allen Lade-Attacken, die Gigadynamax-Pikachu einsetzen kann.

Tipps gegen Gigadynamax-Pikachu

Worauf sollte man beim Kampf achten? Achtet innerhalb eures Teams darauf, Rollen zu verteilen. Es macht keinen Sinn, wenn alle 4 Trainer einer Gruppe auf Angriff setzen. Eine ausgewogene Gruppe sollte aus 2 Angreifern, einem Tank für Schilde und einem Heiler bestehen.

Sobald euer Dynameter aufgeladen ist, wechselt jeder Trainer die Monster entsprechend seiner Rolle ein und führt Attacken, Schild oder Heilung durch. Danach wechselt ihr wieder auf eure Verteidiger-Monster, um das Dynameter erneut schnell aufzuladen.

Zudem ist es sinnvoll, auf Lade-Attacken beim Aufladen des Dynameters zu verzichten. Setzt ihr nur Sofort-Attacken ein, erhaltet ihr mehr Energie für das Dynameter im Vergleich zu Lade-Attacken. Dies liegt an der Art und Weise, wie Pokémon GO die Energie berechnet und die erhöhte Dauer der Animationen, die Lade-Attacken besitzen.

Achtet außerdem darauf, dass eure Monster alle so weit wie möglich gelevelt sind und dass alle Dyna-Attacken, die ihr einsetzen müsst, auf dem Maximum sind.

Wie viele Trainer werden benötigt? Gigadynamax-Kämpfe gehören zu den größten Herausforderungen in Pokémon GO. Entsprechend solltet ihr den Kampf nicht unterschätzen. Für solch einen Kampf können sich maximal 40 Trainer in jeweils 4-er Gruppen zusammentun.

Habt ihr ein sehr gutes Team, die besten Konter und stärksten Angreifer auf hohen Leveln, könnt ihr den Kampf mit weitaus weniger Trainern erfolgreich absolvieren. Unter einer Anzahl von 2 kompletten Teams, sprich 8 Trainern, solltet ihr den Kampf jedoch lieber nicht versuchen.

Hier gilt natürlich: durch den Einsatz von Dyna-Pilzen, einer perfekten Strategie und etwas Glück könntet ihr den Kampf auch mit noch weniger Trainern absolvieren. Je mehr Trainer ihr seid, desto einfacher wird jedoch der Kampf und desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr siegreich aus dem Kampf hervorgeht.

Während wir uns noch in den letzten Tagen vom Monat März befinden, sind die neuen Inhalte vom April bereits bekannt. Wenn ihr wissen wollt, welche Events, Raids und Dyna-Bosse im neuen Monat auf euch warten, dann schaut gerne in unserer Übersicht mit allen Events im April 2026 in Pokémon GO.