Pokémon GO: Mauzi als Gigadynamax-Boss – So besiegt ihr es am Dyna-Kampf-Tag

Ihr könnt erstmals Mauzi in Pokémon GO als Gigadynamax-Boss herausfordern und fangen. MeinMMO zeigt euch, wie das am besten gelingt.

Wann läuft der Dyna-Kampf-Tag? Das Event findet am Sonntag, dem 15. Februar 2026 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr statt. Hier habt ihr erstmals die Möglichkeit, die Gigadynamax-Form von Mauzi zu erhalten.

Welche Boni sind aktiv? Während der 3 Stunden sind die folgenden Boni aktiv:

das Sammel-Limit für Dyna-Partikel ist auf 1.600 erhöht

Kraftquellen erneuern sich häufiger

ihr findet Gigadynamax-Mauzi an allen Kraftquellen

8-fache Menge an Dyna-Partikeln von Kraftquellen

Am 15. Februar 2026 sind außerdem in der Zeit von 00:00 bis 17:00 Uhr die folgenden Boni aktiv:

doppelte Menge an Dyna-Partikeln durch Gehen

Laufdistanz für Dyna-Partikel ist um 75 % reduziert

Am gesamten Tag des Events könnt ihr zudem insgesamt 4 Spezialtausche durchführen. Das Limit für Fern-Raids ist zusätzlich in der Zeit vom 15. Februar 2026 um 01:00 Uhr bis zum 16. Februar 2026 um 5:00 Uhr auf 20 erhöht.

Wie besiegt man Gigadynamax-Mauzi in Pokémon GO?

Was sind die besten Angreifer? Da Mauzi vom Typ Normal ist, sind ausschließlich Angriffe vom Typen Kampf sehr effektiv gegen das Monster. Der stärkste Angreifer, auf den ihr setzen könnt, ist daher Gigadynamax-Machomei. Besitzt ihr das Monster, solltet ihr es unbedingt einsetzen.

Habt ihr es nicht, gibt es noch einige weitere Pokémon, die sich als Angreifer gegen Gigadynamax-Mauzi eignen. Diese sind:

Dynamax-Wulaosu mit Zertrümmerer oder Konter

Dynamax-Galagladi mit Fußkick

Dynamax-Machomei mit Konter oder Karateschlag

Dynamax-Simsala mit Konter

Achtet darauf, dass euer oder eure Angreifer nicht nur auf eine hohe WP-Zahl gelevelt sind, sondern auch darauf, dass ihre Dynamax-Attacke auf Level 3 erhöht wurde.

Was sind die besten Verteidiger? Um den Schaden von Gigadynamax-Mauzi abzufangen, solltet ihr außerdem auf einen starken Verteidiger setzen. Dafür eignen sich die folgenden Monster:

Zamazenta (König des Schildes) mit Metallklaue

Zacian (König des Schwertes) mit Metallklaue

Dynamax-Wulaosu (Fokussierter Stil) mit Tiefschlag

Gigadynamax-Olangaar mit Biss, Tiefschlag oder Fußkick

Dynamax-Amoroso mit Lehmschuss oder Aquaknarre

Zamazenta ist hier der beste Verteidiger. Besitzt ihr das Monster, solltet ihr darauf zurückgreifen. Zum einen hat es von Hause aus sehr starke Verteidigungswerte, zum anderen ist es von Typ Stahl und besitzt somit einen Typen-Vorteil gegenüber den Angriffen von Mauzi.

Wie sollte der Kampf ablaufen? Ihr solltet innerhalb eures Teams Rollen verteilen: Wer agiert als Angreifer, wer agiert als Heiler? Unabhängig von eurer Rolle benutzt ihr euer Verteidiger-Pokémon so lange, bis das Dynamater aufgeladen ist.

Anschließend wechselt ihr auf euren Angreifer oder Heiler, um eure Angriffe oder schützende Attacken einzusetzen. Ist das Dynameter aufgebraucht, dann wechselt ihr wieder zurück zu eurem Verteidiger und fangt erneut an, das Dynameter aufzuladen. Das wiederholt ihr so lange, bis Mauzi besiegt ist.

Wie viele Trainer werden benötigt? Rechnet damit, dass ihr viele Trainer für den Kampf benötigt. Gigadynamax-Raids gehören zu den härtesten Herausforderungen in Pokémon GO und verlangen euch einiges ab.

Wie viele Trainer genau benötigt werden, ist aktuell schwer zu sagen. Ihr solltet jedoch damit rechnen, dass ihr mindestens 10 Trainer benötigen werdet. Jeweils 4 Trainer eures Raids ergeben ein Team.

Neben dem Gigadynamax-Debüt von Mauzi erwarten euch im Februar noch einige weitere Inhalte in Pokémon GO. Dazu gehören Events, Raids und auch die Rampenlicht-Stunden. Wenn ihr wissen wollt, wann euch welche Inhalte im aktuellen Monat erwarten, dann schaut gerne auf unsere Übersicht mit allen Events im Februar 2026 in Pokémon GO.