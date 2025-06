Pokémon GO: Instrumentale Wunder startet – Die besten Konter für Gigadynamax-Liberlo

Am Wochenende könnt ihr erstmals Gigadynamax-Liberlo in Pokémon GO herausfordern. Wie ihr das am besten macht und was das passende Event noch mitbringt, zeigen wir euch.

Was ist das für ein Event? Das Event Instrumentale Wunder startet am Samstag, dem 7. Juni 2025 um 10:00 Uhr und läuft bis Mittwoch, dem 11. Juni 2025 um 20:00 Uhr. Es ist eines der 3 Events im Juni, die jeweils ein Gigadynamax-Monster debütieren lassen.

In diesem Event wartet dabei Gigadynamax-Liberlo auf euch. Um das starke Monster herauszufordern, habt ihr von Samstag, dem 7. Juni 2025 um 6:00 Uhr bis Sonntag, dem 8. Juni 2025 um 21:00 Uhr Zeit. Sammler können sich während des Events auf eine erhöhte Shiny-Chance für 2 Pokémon freuen.

Beste Konter gegen Gigadynamax-Liberlo

Welche Angreifer sind gut gegen Liberlo? Liberlo besitzt nur den Typen Feuer und ist daher anfällig gegenüber Angriffen der Typen Boden, Gestein und Wasser. Setzt also bei euren Angreifern auf diese Typen. Anhand der aktuellen Monster, die eine Dyna- und Gigadynamax-Form besitzen, solltet ihr auf die folgenden Pokémon zurückgreifen:

Gigadynamax-Kingler mit beliebiger Sofort-Attacke

Dynamax-Intelleon mit Aquaknarre

Dynamax-Stalobor mit Lehmschelle oder Lehmschuss

Dynamax-Wulaosu (fließender Stil) mit Kaskade

Dynamax-Kingler mit Blubber

Gigadynamax-Turtok mit beliebiger Sofort-Attacke

Welche Verteidiger sind gut gegen das Monster? Neben angreifenden Monstern benötigt ihr auch verteidigende Pokémon. Dabei solltet ihr vor allem auf die folgenden Pokémon zurückgreifen:

Turtok

Glurak

Zapdos

Raikou

Gengar

Wie wird das Monster am besten besiegt? Gigadynamax-Kämpfe sind sehr herausfordernd. Ihr solltet daher viele Trainer dabeihaben. Jeweils 4 Trainer ergeben dabei ein Team. Ihr solltet euch innerhalb eures Teams unbedingt absprechen, wer welche Rolle übernimmt (Angreifer, Heiler, Schild).

Innerhalb des Kampfes solltet ihr zuerst auf ein verteidigendes Monster setzen, um die Angriffe von Liberlo gut wegzustecken und euren Dynameter aufzuladen. Ist es gefüllt, wechselt ihr auf eure Angreifer beziehungsweise die Monster, die ihr entsprechend eurer Rolle einsetzt und führt eure Dyna-Attacken aus. Danach wechselt ihr wieder auf eure Verteidiger und füllt euren Dynameter erneut.

Denkt auch daran, eure Monster so gut es geht zu leveln und die Dyna-Attacken zu lernen sowie aufzuleveln, um im Kampf das meiste aus euren Pokémon herauszuholen und bessere Chancen auf einen siegreichen Ausgang gegen Liberlo zu erhalten.

Alle Inhalte von Instrumentale Wunder

Welche Monster haben eine erhöhte Shiny-Chance? Begegnet ihr im Event einem Kastadur oder einem Legios, dann schaut besonders gut hin. Beide Pokémon haben hier eine erhöhte Chance, als Shiny zu erscheinen.

Welche Pokémon gibt es im Event? Innerhalb des Events könnt ihr in der Wildnis, in Raids sowie in Feldforschungen auf verschiedene Pokémon treffen.

In der Wildnis:

Mauzi*

Hoppspross*

Kastadur*

Galar-Flunschlik*

Golbit*

Blipp

Palimpalim* (seltener)

Tanhel* (seltener)

Legios* (seltener)

In 1-Sterne-Raids:

Mauzi*

Tanhel*

Kastadur*

In 3-Sterne-Raids:

Galar-Flunschlik*

Legios*

In Feldforschungen:

Mauzi*

Palimpalim*

Kastadur*

Legios*

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, könnt ihr auch als Shiny erhalten

Welche Boni gibt es im Event? Neben der erhöhten Shiny-Chance für Kastadur und Legios sind innerhalb des Events die folgenden Boni aktiv:

5.000 zusätzliche Erfahrungspunkte beim erfolgreichen Abschluss eines Raids

Sammel-Limit für Dyna-Partikel ist auf 1.600 erhöht

8-fache Menge an Dyna-Partikeln durch Kraftquellen

Sammler-Herausforderungen

Für 1,99 $ (also ungefähr 2 €) könnt ihr zudem eine befristete Forschung erwerben. Hier erhaltet ihr neben 5 Premium-Kampf-Pässen auch noch Begegnungen mit Kastadur und Legios.

Im aktuellen Monat warten noch einige weitere Events im Spiel auf euch, die euch mit unterschiedlichen Inhalten versorgen. Wenn ihr euch einen Überblick darüber verschaffen wollt, welche das sind und wann sie stattfinden, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Juni 2025 in Pokémon GO.