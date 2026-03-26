Ein nutzloses Monster in Pokémon GO frustriert Trainer, ist seltener als legendäre Shinys

Die Jagd nach seltenen Monstern kann in Pokémon GO durchaus für Frust sorgen. Ein Exemplar sticht dabei besonders hervor.

Wenn ihr Shinys in Pokémon GO fangen wollt, braucht ihr meistens vor allem 2 Dinge: Geduld und Glück. Außerhalb von besonderen Events ist die Chance auf die besondere Variante von Monstern recht gering.

Dabei gibt es einige Monster, die nicht nur als Shiny an sich schon selten sind, sondern noch eine weitere Eigenschaft mitbringen müssen, damit ihr euren Shiny-Dex erweitern könnt: das Geschlecht. Und genau solche Monster können für ordentlich Frust sorgen. Darüber tauschen sich auch Trainer auf Reddit aus.

„Mehr Östrogen für Pokémon GO“

Was ist das für ein Monster? Das Monster, über das sich die Trainer auf Reddit frustriert austauschen, ist Wadribie. Es gehört nicht nur zu den Monstern, bei denen ihr mehr Sternenstaub beim Fangen erhaltet, sondern kann sich für 50 Bonbons auch zu Honweisel entwickeln.

Warum ist das Monster so selten? Begegnet ihr einem Wadribie, dann habt ihr nur eine Chance von 12,5 %, dass das Monster weiblich ist. Und als wäre das nicht genug, gibt es noch eine Besonderheit bei dem Monster: Nur die weiblichen Exemplare können sich entwickeln und zu Honweisel werden.

Entsprechend schwer ist es, bereits ein reguläres Wadribie zu erhalten, das ihr zu Honweisel entwickeln könnt. Noch schwieriger wird es, wenn ihr ein Shiny-Honweisel erhalten wollt. Während ihr bei legendären Monstern „nur“ Glück haben müsst, das Monster als Shiny zu erhalten, müsst ihr für Honweisel ein Shiny-Wadribie fangen und zusätzlich Glück haben, dass das Monster weiblich ist.

Wollt ihr es außerdem als Shiny-Monster mit 100 % IV (Shundo) haben, braucht ihr fast schon unverschämtes Glück. Entsprechend frustrierend kann die Jagd auf das Monster sein, wie auch die Trainer auf Reddit anmerken.

Den Beitrag binden wir hier für euch ein:

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Wie stark ist Honweisel? Aus kämpferischer Sicht sind Wadribie und Honweisel nicht relevant. Sowohl in den Kampfligen als auch in Raids zählen beide Monster nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Es ist also lediglich relevant, wenn ihr es auf seltene Monster in eurer Sammlung abgesehen habt.

Was sagt die Community? Neben einigen Trainern, die ihre erfolgreich erhaltenen Shiny-Honweisel teilen, gibt es auch weitere Trainer, die ebenfalls ihren Frust zu dem Thema teilen.

„Mehr Östrogen für Pokémon GO“, schreibt EthanKnowsNothing in den Titel des Beitrags

„Von Molunk will ich gar nicht erst anfangen“, merkt Conscious-Invite-223 an, da die Problematik bei diesem Monster identisch ist

„Ich HASSE Wadribie wirklich, wirklich, wirklich. Es fällt mir so schwer, sie zu fangen – sie haben immer einen gelben oder orangefarbenen Ring, selbst wenn ihre WP sehr niedrig sind. Oft entkommen sie mir aus Superbällen, selbst wenn ich sie perfekt werfe. Oft entkommen sie mir sogar aus meinen Hyperbällen. Ich versuche es trotzdem weiter, sie zu fangen, weil sie extra Sternenstaub geben…“, kommentiert La19909

Auch wenn sich der März dem Ende nähert, gibt es auch in den letzten Tagen des Monats noch einige Inhalte wie Events, Raids und Dynamax-Bosse, die auf euch warten. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind und wann sie aktiv sind, dann schaut gerne auf unsere Übersicht mit allen Events im März 2026 in Pokémon GO.