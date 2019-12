Im Januar 2020 gibt es einen neuen Forschungsdurchbruch in Pokémon GO! Lapras mit besonderen Attacken wartet auf euch. Wir sagen euch, ob es sich lohnt.

Das ist der Forschungsdurchbruch: Den ganzen Januar über werdet ihr Lapras aus dem Durchbruch erhalten. Dabei beherrscht es die Eis-Attacken Eissplitter und Eisstrahl.

Ihr werdet dann auch die Chance haben, auf ein Shiny Lapras zu treffen. Wer also noch kein Shiny hat, kann sich seine Chance sichern.

Lapras im Forschungsdurchbruch im Januar 2020

Wie lange bleibt Lapras? Bislang ist Lapras nur für einen Monat angekündigt. Es kommt am 1. Januar um 22 Uhr und bleibt bis zum 1. Februar um 22 Uhr im Durchbruch.

Wie bekomme ich den Forschungsdurchbruch? Dafür müsst ihr an insgesamt 7 Tagen eine Feldforschung abgeschlossen haben. Pro Tag sammelt ihr einen Stempel. Habt ihr 7 Stempel, dann wartet der Forschungsdurchbruch auf euch.

Wie gut wird Lapras mit den Attacken? Die Angriffe sind gute Attacken für Lapras. Vor allem Eisstrahl ist interessant, weil es zwei Ladebalken hat und dadurch schnell eingesetzt werden kann.

Dennoch bleibt Lapras auch mit diesen Attacken nur eine schwache Alternative zu den Top-Angreifern von Typ Eis. Pokémon wie Mamutel, Glaziola oder Snibunna sind deutlich bessere Angreifer. Das Pokémon aus dem Durchbruch im Januar 2020 ist also eher etwas für Sammler.

Wie kommt der Durchbruch bei Spielern an? Für großen Jubel sorgt diese Ankündigung nicht. Manche Spieler zeigen sich sogar enttäuscht, da man zuletzt immer wieder die Chance auf Lapras hatte. So gab es beispielsweise den Raid-Tag mit Lapras und zuletzt am Winterwochenende konnte man recht häufig ein Lapras aus Gletscher-Modulen erhalten.

Andere Spieler hingegen finden Lapras gar nicht so schlecht. So hat man immerhin die Chance auf ein Shiny mit guten IV und die Attacken werten das Pokémon auch nochmal etwas auf.

