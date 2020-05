Heute, am 20. Mai, findet eine neue Raid-Stunde mit Terrakium in Pokémon GO statt. Dort könnt ihr euch auch das Shiny schnappen – wenn ihr die richtigen Konter für Terrakium-Raids habt.

Das ist die Raid-Stunde: Nachdem die Raid-Stunde aufgrund der Corona-Krise einige Wochen ausgefallen war, findet sie seit Anfang Mai wieder regelmäßig statt. Jeden Mittwoch wird ein anderes Pokémon in den Vordergrund gestellt. Zuletzt waren dies Giratina und Viridium.

Diese Woche steht mit Terrakium ein spannendes Monster im Mittelpunkt des Events. Auch die Shiny-Form ist seit Terrakiums Rückkehr verfügbar und könnte euch heute Abend begegnen.

Mit Glück erwischt ihr ein Shiny Terrakium

Raid-Stunde am 20. Mai mit Terrakium – alle Infos

Wann beginnt die Raid-Stunde? Die Raidstunde mit Terrakium beginnt wie gewohnt um 18:00 Uhr Ortszeit und endet um 19:00 Uhr. In diesem Zeitraum wird Terrakium auf nahezu allen Arenen auftauchen.

Was sind die besten Terrakium Konter? Gegen Terrakium sind gleich 7 Typen effektiv:

Psycho

Stahl

Wasser

Kampf

Pflanze

Fee

Boden

Mewtu ist perfekt für Terrakium-Raids

Die stärksten Konter sind Mewtu, Metagross und Latios. Die fehlen euch? Dann findet ihr hier die Übersicht über die besten Konter gegen Terrakium.

Wie viele Spieler braucht man? Hat man die besten Konter und den Wetterbonus zur Verfügung, kann man Terrakium sogar zu zweit knacken. Größere Erfolgsaussichten habt ihr aber zu dritt oder viert.

Wie spiele ich von zu Hause aus? Die Raid-Stunde lässt sich auch als Fern-Raid-Stunde spielen. Mit Hilfe von Fern-Raid-Pässen könnt ihr alle Raids in Arenen, die ihr auf der Karte sehen könnt, bekämpfen. Wohnen genug Trainer in der Umgebung, könnt ihr die nötige Schlagkraft zusammenbekommen, ohne euch vor Ort treffen zu müssen.

Wer noch kein Terrakium hat, sollte die Raid-Stunde auf jeden Fall ausnutzen. Denn das legendäre Monster gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO.