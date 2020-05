In Pokémon GO kehrt Terrakium zurück als Raid-Boss und taucht auch erstmalig in der Shiny-Version auf. Der Raid wird wieder besonders lohnenswert.

Wann kommt Terrakium wieder? Das legendäre Pokémon ersetzt direkt Viridium in den Raids, welches am 19. Mai um 22:00 Uhr verschwindet. Ihr könnt Terrakium dann eine Woche lang bekämpfen, bis zum 26. Mai um 22:00 Uhr deutscher Zeit.

In der Zeit taucht Terrakium dann auch erstmalig als Shiny auf. Damit ist es das letzte der 3 bisher verfügbaren Ritter der Redlichkeit (Terrakium, Kobalium, Viridium), dass als Shiny zu bekommen ist.

Alle Infos zu Shiny Terrakium

Wie sieht das Shiny aus? Den Unterschied erkennt ihr gut, denn Shiny Terrakium ist generell etwas heller und hat rote und blaue Einfärbungen am Körper:

Wie sehr lohnt sich der Raid-Boss? Terrakium gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Es ist verdammt stark als Gestein-Angreifer und wird lediglich von Rameidon getoppt.

Im Gegensatz zu Rameidon ist Terrakium allerdings deutlich standfester im Kampf. Es hält also mehr Schaden aus und überlebt länger.

Zudem dürfte die Shiny-Version so einige Spieler rauslocken und ihr habt die Möglichkeit endlich wieder einen starken Angreifer aus dem Raid zu bekommen.

Nachdem man zuletzt für Raids eher weniger interessante Angreifer hatte, kehrt nun wieder ein guter Raid-Boss zurück und ihr solltet so einige Raid-Pässe investieren, um euer Team optimal auszubauen.

Hierfür ist Terrakium richtig gut: Das legendäre Pokémon ist eine echte Waffe gegen die Rocket-Rüpel und -Bosse. Terrakium besitzt nämlich eine recht schnelle Lade-Attacke, die man gut einsetzen kann. Konkurrenten wie Despotar hingegen haben mit Steinkante einen eher langsamen Angriff.

Gibt es auch eine Raid-Stunde? Am 20. März, also nächste Woche Mittwoch, wird eine Raid-Stunde mit Terrakium stattfinden. Dort könnt ihr das legendäre Pokémon dann eine Stunde lang auf fast allen Arenen antreffen.

Zeitgleich läuft dann übrigens auch der 3. Teil der Nostalgie-Herausforderung. Dort trefft ihr auf besonders viele Pokémon aus der 3. Generation und es gibt halbierte Schlüpf-Distanz und Kumpel-Distanz.