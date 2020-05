In Pokémon GO statet heute, am 13. Mai, eine Raid-Stunde mit Viridium. Diese könnt ihr wieder von Zuhause spielen und erstmalig Shiny Viridium fangen.

Was ist eine Raid-Stunde? Dieses Event findet normalerweise jeden Mittwoch in Pokémon GO statt. Nachdem Niantic diese nun aufgrund der Corona-Krise für einige Wochen pausiert hat, ist sie jetzt mit der 2. Woche wieder da.

Diesmal könnt ihr Viridium bekämpfen und es als Shiny fangen, denn die schillernde Version gibt es seit der Rückkehr von Viridium zu fangen.

Raid-Stunde mit Viridium – Alle Infos

Wann startet die Raid-Stunde? Das Event startet heute um 18:00 Uhr Ortszeit. Ihr könnt dann eine Stunde lang auf fast jeder Arena ein Viridium antreffen und bekämpfen.

Welche Konter sollte man nutzen? Viridium ist besonders anfällig gegen den Typ Flug. Die besten Konter sind daher Kramshef, Rayquaza und Lavados.

Eine Übersicht über die besten Konter gegen Viridium und weitere wichtige Infos zum Boss, findet ihr hier.

Mit wie vielen Spielern sollte man kämpfen? Viridium ist bereits im Duo zu schaffen, doch hierfür braucht man die besten Konter. Um sicherzugehen, sollte man lieber 3 bis 4 Accounts für den Kampf nutzen.

Wie kann man im Fern-Raid teilnehmen? Alle Arenen, die man in seinem Umkreis sehen kann, kann man auch im Fern-Raid bekämpfen. Solltet ihr also in der Nähe von anderen Trainern wohnen, dann könnt ihr euch zusammenschließen und im Fern-Raid die Viridium in der Umgebung besiegen.

Eine genaue Anleitung, wie man Fern-Raid-Pässe nutzen kann, lest ihr hier.

Lohnt sich die Raid-Stunde? Rein von der Brauchbarkeit ist Viridium nicht sonderlich gut. Es gehört nicht zu den besten Angreifern im Spiel und glänzt auch nicht im PvP.

Es ist in Deutschland allerdings erst seit heute als Shiny verfügbar. Wer also gerne ein Shiny haben möchte, sollte die Chance zur Raid-Stunde nutzen.