Pokémon GO: Viridium zu zweit schon auf Level 30 besiegen – So geht’s

Viridium ist jetzt in Pokémon GO verfügbar. Ihr könnt das legendäre Pokémon ganz leicht zu zweit besiegen. Wir zeigen euch, wie das schon auf Level 30 geht.

Wie lange ist Viridium verfügbar? Seit dem 17. Dezember erscheint Viridium in legendären Raids. Es ist noch bis zum 7. Januar verfügbar und verschwindet danach erstmal wieder.

Viridium hat eine doppelte Schwäche, weshalb man es schon auf Level 30 zu zweit besiegen kann. Dafür muss man aber die richtigen Pokémon mitnehmen.

Viridium im Duo besiegen – So geht’s

Das sind gute Konter: Viridium ist von den Typen Pflanze und Kampf. Deshalb sind die Typen Gift, Feuer, Eis, Psycho, Fee und Flug effektiv. Eine doppelte Schwäche hat es gegen den Typ Flug.

Daher sind vor allem Flug-Pokémon nützlich. Zu den Top-Kontern gehören Lavados, Kramshef und Rayquaza. Die Liste der besten Konter gegen Viridium findet ihr hier.

Viridium kommt zu Pokémon GO – Wie stark wird der neue Raid-Boss?

So könnt ihr Viridium leichter besiegen: Das richtige Wetter und ein hohes Freundschaftslevel helfen euch im Raid. Bedenkt also auch diese Gegebenheiten, bevor ihr in den Kampf startet.

Für unsere Berechnungen haben wir allerdings nur das Freundschaftslevel berücksichtigt. Ihr könnt also mit den unten angegebenen Kontern bei beliebigem Wetter erfolgreich sein.

Viridium auf Level 30 besiegen – So geht’s

Erfüllt diese Voraussetzungen: Auf Level 30 braucht ihr das höchste Freundschaftslevel. Ihr könnt dann zwischen 4 Pokémon auf Level 30 wählen, um Viridium zu besiegen.

Lavados ist der Top-Konter

Nutzt diese Pokémon: Wenn ihr diese 4 Monster mit den richtigen Attacken mitnehmt, dann werdet ihr erfolgreich sein:

Lavados mit Flügelschlag und Himmelsfeger

Kramshef mit Schnabel und Himmelsfeger

Rayquaza mit Luftschnitt und Aero-Ass

Fasasnob mit Luftschnitt und Himmelsfeger

Viridium auf Level 35 besiegen – So geht’s

Erfüllt diese Voraussetzungen: Hier ist das Freundschaftslevel nicht mehr so entscheidend. Ihr könnt die oben stehenden Konter auch ohne hohes Freundschaftslevel nehmen. Braucht ihr mehr Auswahl, dann solltet ihr allerdings auf beste Freunde setzen.

Nutzt diese Pokémon: Einzig ein Pokémon auf Level 35 kommt in Frage. Ein anderes Monster braucht noch höhere Level, damit es zu zweit klappt:

Mewtu mit Konfusion und Psychostoß

Viridium auf Level 40 besiegen – So geht’s

Erfüllt diese Herausforderungen: Ungeachtet von dem Freundschaftslevel könnt ihr auf Level 40 die 4 besten Konter nutzen. Wenn ihr noch das richtige Freundschaftslevel habt, dann könnt ihr noch ein weiteres Pokémon mitnehmen.

Nutzt diese Pokémon: Einzig Togekiss kann ohne Wetterbonus auf Level 40 noch im Duo gegen Viridium ankommen. Damit ihr noch etwas mehr Auswahl habt, zeigen wir euch hier noch Pokémon, die beim richtigen Wetter ebenfalls genutzt werden können:

Togekiss mit Luftschnitt und Aero-Ass

Ho-Oh mit Kraftreserve Flug und Sturzflug (nur bei Wind)

Zapdos mit Donnerschock und Bohrschnabel (nur bei Wind)

Lugia mit Sondersensor und Himmelsfeger (nur bei Wind)

Staraptor mit Flügelschlag und Sturzflug (nur bei Wind)

Yanmega mit Flügelschlag und Aero-Ass (nur bei Wind)

Schwalboss mit Flügelschlag und Himmelsfeger (nur bei Wind)

Ibitak mit Schnabel und Himmelsfeger (nur bei Wind)

Wie schwer wird der Kampf? Wenn man mit den Top-Kontern kämpft, dann wird es nicht wirklich schwer. Ihr dürftet sogar noch einige Zeit übrig haben. Wenn ihr allerdings mit Pokémon wie Togekiss oder Ibitak experimentiert, dann dürfte es etwas knapper werden.

Das sollte man beachten: Viridium ist zwar gegen zahlreiche Typen anfällig, für ein Duo ist allerdings nur der Typ Flug geeignet (Ausnahme ist hier Mewtu). Setzt also vor allem auf Flug-Pokémon im Kampf.

