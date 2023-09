Pokémon GO zeigt das Entschuldigungs-Event für kaputte Shiny-Zapdos

In Pokémon GO gab es kürzlich Probleme mit Shiny-Zapdos in den Raids. Nun hat sich Niantic zu Wort gemeldet und möchte die Trainer für den Fehler entschädigen. Wir von MeinMMO zeigen, was euch als Entschuldigung erwartet.

Wofür entschuldigt sich Niantic? Jedes Wochenende finden in Pokémon GO besondere Crypto-Raids der Stufe 5 statt, bei denen ihr auf ein ausgewähltes legendäres Pokémon treffen könnt. Im September stand dabei Zapdos im Mittelpunkt, das mit etwas Glück sogar in seiner schillernden Form gefangen werden konnte.

Am 16. September kam es dabei jedoch zu einem Fehler, weshalb die schillernde Form des Monsters nicht aktiv war. Dafür entschuldigte sich Niantic nun über ihren X-Account (vormals Twitter) und kündigte eine Entschädigung an.

Pokémon GO entschädigt euch mit Ersatz-Termin & Items

Welche Entschädigung gibt es? Wie man dem Tweet der Entwickler entnehmen kann, wird es als Entschuldigung eine Art Ersatz-Event geben. So sollen die Raids mit Crypto-Zapdos Anfang Oktober wiederholt werden. Diese können dann von allen Spielern genutzt werden, egal ob sie am 16. September Raids absolviert haben oder nicht.

Wer an den betroffenen Raids teilgenommen hat, der kann sich im Ingame-Shop bis zum 08. Oktober 2023 um 22:00 Uhr Ortszeit außerdem ein kostenloses Bundle mit 3 Premium-Kampf-Pässen abholen. Konkret schreibt Niantic dazu:

Da das schillernde Crypto-Zapdos am 16. September nicht verfügbar war, gibt es ab Donnerstag, den 28. September um 10:00 Uhr Ortszeit bis Sonntag, den 8. Oktober um 22:00 Uhr Ortszeit im Shop ein kostenloses Item-Bundle mit drei Premium-Kampf-Pässen für alle Trainer, die während der betroffenen Zeit einen Raid durchgeführt haben. Crypto-Zapdos wird am 6. Oktober in Crypto-Raids verfügbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken für euer Verständnis. Niantic via twitter.com

Wann läuft das Entschuldigungs-Event? Am Freitag, den 06. Oktober 2023, sollt ihr laut Niantic eine weitere Gelegenheit bekommen euch Shiny-Zapdos in den Crypto-Raids zu sichern. Somit werden an diesem Tag erneut entsprechende Raids an den Arenen zu finden sein.

Warum ist der Ersatz-Termin so wichtig? Im Gegensatz zu den anderen Raids finden die Crypto-Raids der Stufe 5 ausschließlich an den Wochenenden statt. Aus diesem Grund gibt es nur eine eingeschränkte Anzahl von Tagen, an denen man sich den Raid-Boss überhaupt sichern kann.

Hinzu kommt, dass Trainer diese Raids nur vor Ort spielen können, eine Teilnahme per Fern-Raid ist also nicht möglich. Dadurch bedarf es zusätzlich entsprechender Absprachen in der lokalen Community. Mit dem Monatswechsel findet darüber hinaus auch noch ein Raid-Boss-Wechsel statt. So könnt ihr im Oktober in den regulären Crypto-Raids der Stufe 5 auf Crypto-Lavados treffen.

Was sagt die Community dazu? Bei den Trainern kommt die Entschädigung weniger gut an. Das liegt aber vor allem an der Menge an kostenlosen Raid-Pässen, die betroffene Trainer als Wiedergutmachung bekommen.

Einige haben an dem Tag nämlich mehr als drei Zapdos-Raids gespielt und sind nun verärgert, dass sie trotz des vorhandenen Fehlers nur so wenige Pässe erstattet bekommen. Ob Niantic hier aber nochmal nachbessern wird, bleibt abzuwarten.

Wie findet ihr die Entschädigung von Niantic? Habt ihr an dem Tag auch gespielt und hattet auf ein Shiny gehofft? Und werdet ihr den Ersatz-Termin nutzen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Crypto-Zapdos ist nicht das einzige Thema, das für Diskussion in der Community sorgt. Die Entwickler wollen nämlich endlich ein großes Problem bei den Raids lösen, aber die Trainer schimpfen darüber.