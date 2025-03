Pokémon GO: Dynamax Raikou besiegen – 4 Tipps für das Event am Wochenende

Am Wochenende könnt ihr das legendäre Dynamax-Pokémon Raikou in Pokémon GO herausfordern. Wir zeigen euch Tipps für das Event.

Wann startet das Dyna-Kampfwochenende mit Raikou? Es geht am Samstag, den 15. März um 06:00 Uhr los. Schluss ist dann am Sonntag, den 16. März 2025 um 21:00 Uhr.

Was ist das für ein Pokémon? Raikou ist ein legendäres Pokémon vom Typ Elektro. Es gehört der zweiten Pokémon-Generation an und bildet ein Trio mit Suicune und Entei.

Am Wochenende treffen wir auf seine Dynamax-Version. Das ist eine gigantische Variante des Pokémon, die an Kraftquellen herausgefordert werden kann. An einem solchen Kampf können maximal vier Trainer gleichzeitig teilnehmen. Wie ein Dyna-Kampf funktioniert, lest ihr hier.

Kann Dynamax-Raikou shiny sein? Ja, wenn ihr Glück habt, könnt ihr nach dem Kampf Shiny-Raikou fangen. Eine Garantie gibt es dafür aber nicht.

Und damit ihr das Monster auch besiegt, haben wir hier ein paar Tipps für euch.

Tipps für den Kampf gegen Dynamax-Raikou

Tretet mit genug Trainern an: Ein Solo-Sieg gegen Dynamax-Raikou scheint nach aktuellem Stand sehr unwahrscheinlich zu sein. Tretet deshalb mindestens zu zweit gegen das Monster an, wenn möglich. Das ist machbar, wenn ihr starke Konter habt. Mit mehr Trainern wird der Kampf natürlich immer einfacher.

Nutzt die richtigen Konter: Euer bester Konter gegen Raikou ist Dynamax-Stalobor. Das bekommt ihr, wenn ihr ein Dynamax-Rotomurf weiterentwickelt. Es ist von der Typen- und Attackenkombination her der mit Abstand beste Konter gegen Raikou. Nutzt von ihnen so viele wie möglich in eurem Dreierteam von Pokémon.

Habt ihr keins, könnt ihr noch ganz gut auf Gengar oder Bisaflor setzen. Dennoch: Stalobor ist das Pokémon der Wahl.

Wichtig! Aktuell läuft auch eine kostenlose, befristete Forschung zum Raikou-Wochenende. Schließt ihr die ab, erhaltet ihr ein Dynamax-Rotomurf sowie Bonbons für das Pokémon. Das passt perfekt, um es mit Raikou aufzunehmen.

Geht taktisch vor: Wie in jedem Dynamax-Kampf gilt: Nicht nur draufhauen, sondern auch heilen und schützen. Wenn ihr ein Team aus mehreren Trainern seid, sollten die Trainer mit starken Kontern für den Schaden sorgen, während die anderen eher die Support-Attacken nutzen, mit denen euer Team geschützt oder geheilt wird.

Außerdem gilt: Wechselt klug. Nutzt Monster, die viel aushalten können, während ihr eure Dyna-Leiste füllt. Kurz bevor sie voll ist und die Dynamaximierung ausgelöst wird, wechselt auf euren starken Angreifer.

Nutzt die übrigen Boni: Zu guter Letzt, solltet ihr beachten, dass während des Events einige Boni rund um Dynamax laufen.

Das Sammel-Limit für Dyna-Partikel liegt dann bei 1.600, ihr könnt also mehr Partikel horten und einsetzen, und somit mehr Kämpfe bestreiten.

Für neue Partikel braucht ihr nur ein Viertel der Laufdistanz.

Und Kraftquellen geben euch die achtfache Menge Partikel.

Zudem sind die Partikel-Kosten beim Leveln und Freischalten von Dyna-Attacken um ein Viertel gesenkt. Das solltet ihr auch ausnutzen.

Mit diesen Tipps sollte es euch gelingen, Dynamax-Raikou zu besiegen. Aber das ist nicht alles, was am Wochenende geht: Am Sonntag läuft nämlich auch noch das Fangkunst-Event. Bei dem könnt ihr euch den antiken Vogel Flapteryx sichern und ganz nebenbei eine ganze Menge EP einkassieren. Das lohnt sich ebenfalls, der Sonntag bietet sich für einen Pokémon-GO-Spaziergang also an. Alle Infos zum Fangkunst-Event mit Flapteryx lest ihr hier.