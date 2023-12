Pokémon GO: Ihr sucht Ditto? Dann achtet jetzt auch auf diese 5 Pokémon

In Pokémon GO gibt es anscheinend weitere Pokémon, als die sich Ditto aktuell tarnt. Welche das sind, zeigen wir euch hier.

Was hat es mit Ditto auf sich? Wenn ihr auf der Suche nach Ditto seid, werdet ihr dieses niemals in seiner unverwandelten Form antreffen. Stattdessen verwandelt sich Ditto in verschiedene Pokémon und erst nachdem ihr dieses gefangen habt, seht ihr, ob es sich um ein Ditto handelt.

Eine Liste der aktuell möglichen Verwandlungen von Ditto findet ihr hier.

Außerdem ist Ditto auch immer nur zeitlich begrenzt in Pokémon GO auffindbar und nicht ganzjährig, was die Schwierigkeit beim Finden und Fangen eines Dittos zusätzlich erhöht.

In welchen Pokémon kann Ditto jetzt auch stecken? Wie die Community berichtet, gibt es nun weitere Pokémon, in denen ein verwandeltes Ditto stecken kann. Hierbei handelt es sich um Arktip, Mollimorba, Monozyto, Knofensa und Velursi.

Offiziell gibt es hierzu keine neuen Informationen von Niantic. Ob es also noch weitere Pokémon gibt, bei denen es sich eigentlich um ein verwandeltes Ditto handelt, ist nicht bekannt.

Den Reddit Beitrag dazu findet ihr hier:

Gut für Sammler und für ältere Spezialforschungen

Wofür brauche ich Ditto? Durch die Schwierigkeit, dass Ditto nicht direkt erkennbar ist und man erst nach einem Fang weiß, ob es sich um ein Ditto handelt, gibt es bis heute einige Trainer, die Ditto noch nicht in ihren Pokédex eintragen konnten. Vor allem in seiner Shiny-Form ist es ein seltener Fang, an dem ihr vielleicht interessiert seid und der euch noch fehlt.

Außerdem müsst ihr für die Erfüllung von älteren Spezialforschungen Ditto fangen. Hierbei handelt es sich um die Spezialforschung zu Mew sowie die Spezialforschung zu Meltan. Viele Trainer warten bis heute auf die Erfüllung dieser Spezialforschungen, da Ditto eben immer nur zeitlich begrenzt anzutreffen und nicht direkt als Ditto erkennbar ist.

Wie sieht es bei euch aus? Benötigt ihr Ditto noch für die Spezialforschungen zu Mew und Meltan? Oder seid ihr noch auf der Suche nach der Shiny-Variante?

Schaut euch auch gerne an, welche Events im Dezember in Pokémon GO noch anstehen.