Das müsst ihr bedenken: Bislang handelt es sich hierbei um Funde von Dataminern. Sie sind also noch nicht offiziell von Niantic bestätigt. Ihr solltet die Funde also mit einer gewissen Portion Skepsis sehen, auch wenn die Pokeminers eine sichere Quelle für solche Funde sind.

Weitere spannende Artikel zu Eiern in Pokémon GO

Das wäre dadurch einfacher: Bislang war es immer so, dass man sich einen Eier-Platz freihalten musste, um an diese Spezial-Eier zu kommen. Nur wenn man maximal 8 Eier getragen hat, konnte man auch ein Crypto-Ei bekommen oder das Ei aus der Wochenbelohnung. Wenn man dann mal aus Versehen an einem PokéStop gedreht hat und dort ein normales Ei bekam, musste man erst wieder ein Ei ausbrüten, um die Spezial-Eier zu bekommen.

Nun kann man Folgendes vermuten: Pokémon GO teilt unterschiedliche Eier bald zwischen „Normal“ und „Speziell“ ein. Einen Eier-Platz bekommen die normalen Eier und der neue Eier-Platz geht an die Spezial-Eier.

In Pokémon GO könnte es schon bald ein Update bei den Eier-Plätzen geben. Dataminer haben Hinweise auf einen Platz für Spezial-Eier gefunden.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 4 × vier =

Insert

You are going to send email to