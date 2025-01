Pokémon GO: Community Day mit Felori – So nutzt ihr das Event morgen richtig

Am Sonntag steht in Pokémon GO der Community Day mit Felori an. Wir zeigen euch, wie ihr das Event optimal nutzen könnt.

Was ist das für ein Event? Der Community Day (kurz C-Day) ist ein Event in Pokémon GO, das 1x im Monat stattfindet. Bei jedem Community Day steht ein Pokémon im Fokus, das während des Events in besonders hoher Anzahl erscheint. Außerdem gibt es bei dem Event eine erhöhte Chance, das jeweilige Pokémon als Shiny zu fangen. Zudem erwarten euch weitere Boni.

Beim Community Day im Januar 2025 steht Felori im Fokus. Das Pflanzen-Pokémon aus der 9. Generation kann sich zu Feliospa und anschließend zu Maskagato entwickeln.

Community Day im Januar 2025 mit Felori – start und Boni des Events

Was? Community Day mit Felori

Community Day mit Felori Wann? Sonntag, den 5. Januar 2025 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr

Sonntag, den 5. Januar 2025 – Von 14:00 bis 17:00 Uhr Shiny: Während des Community Days könnt ihr Felori und dessen Entwicklungen erstmals als Shiny fangen.

Während des Community Days könnt ihr Felori und dessen Entwicklungen erstmals als Shiny fangen. Neue Lade-Attacke: Ab dem Start des Communty-Days kann Maskagato die Lade-Attacke Blumentrick erlernen

Ab dem Start des Communty-Days kann Maskagato die Lade-Attacke Blumentrick erlernen Exklusive Lade-Attacke – Flora-Statue: Wenn ihr Feliospa zwischen 14:00 Uhr und 22:00 Uhr zu Maskagato entwickelt, erlernt euer Maskagato die exklusive Lade-Attacke Flora-Statue

Wenn ihr Feliospa zwischen 14:00 Uhr und 22:00 Uhr zu Maskagato entwickelt, erlernt euer Maskagato die exklusive Lade-Attacke Flora-Statue Boni: Erhöhte Shiny-Chance für Felori Dreifacher Fang-Sternenstaub Doppelte Fang-Bonbons Doppelt so hohe Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon für Trainer ab Level 31 Während des Events aktivierte Lockmodule halten drei Stunden lang an. Während des Events aktivierter Rauch (außer der Tägliche Abenteuerrauch) hält drei Stunden lang an. Ein zusätzlicher Spezial-Tausch (d. h. maximal zwei pro Tag) Tauschen kostet 50 % weniger Sternenstaub.*



Außerdem soll euch „eine Überraschung“ erwarten, wenn ihr während des Community Days ein paar Schnappschüsse macht.

Weitere Inhalte des Community Days

Feldforschungen: Zum Community Day mit Felori wird es auch wieder passende Feldforschungsaufgaben geben. Fangt Felori, um Belohnungen wie Sternenstaub und Superbälle zu erhalten sowie weiteren Felori zu begegnen. Wenn ihr mit anderen zusammenspielt, könnt ihr zudem Feldforschungen finden, bei denen ihr Felori mit Spezialhintergrund zur Jahreszeit „Duales Schicksal“ begegnet.

Spezialforschung: Für 2 $ (ungefähr 2 €) könnt ihr wieder eine Spezialforschung zum Community Day erwerben. Für den Abschluss der Spezialforschung erwarten euch zusätzliche Belohnungen wie einen Premium-Kampf-Pass und ein XL-Sonderbonbon. Ebenso begegnet ihr drei Felori mit Spezialhintergrund zur Jahreszeit „Duales Schicksal“.

Befristete Forschung: Wenn ihr euch während des Community Days einloggt, erhaltet ihr eine Befristete Forschung, bei der ihr einem Felori mit Spezialhintergrund zur Jahreszeit „Duales Schicksal“ begegnet. Diese Befristete Forschung läuft nach dem Ende des Events eine ganze Woche.

Event-Boxen: Während des Community Days sind zwei Event-Boxen verfügbar:

Für 1.350 PokéMünzen erhaltet ihr 50 Hyperbälle, 5 Super-Brutmaschinen, 1 Top-Lade-TM und 5 Glücks-Eier.

Für 480 PokéMünzen erhaltet ihr 30 Hyperbälle, 1 Rauch, 3 Super-Brutmaschinen und 1 Lockmodul.

Sticker: Wenn ihr während des Community Days an PokéStops dreht oder Geschenke öffnet, erhaltet ihr Event-Sticker zum C-Day mit Felori.

Für wen lohnt sich der Community Day mit Felori?

Für Sammler: Solltet ihr Felori und die Entwicklungen noch nicht in eurem Pokédex eingetragen haben, ist der Community Day die perfekte Gelegenheit, das nachzuholen. Ihr profitiert nicht nur von der erhöhten Spawn-Rate von Felori, sondern auch von den doppelten Fang-Bonbons, um den Pflanzenstarter entwickeln zu können.

Außerdem habt ihr während des Events bessere Chancen, ein seltenes Shiny-Exemplar von Felori zu fangen.

Für Kämpfer: Feloris Entwicklung Maskagato zählt nicht zu den Top-Pokémon, die ihr in einen Raid mitnehmen könnt, ist allerdings auch nicht völlig unbrauchbar. In unserer der besten Angreifer vom Typ Pflanze rangiert Maskagato immerhin auf dem 6. Platz. Generell ist der Tag für Kämpfer aber eher vernachlässigbar.

Die perfekte Vorbereitung für den Community Day

Wie bereitet ihr euch am besten vor?

Platz schaffen – Damit ihr haufenweise Felori fangen könnt, solltet ihr vorab in eurer Pokémon-Box entsprechend Platz schaffen.

Items vorbereiten – Um das Event optimal zu nutzen, solltet ihr auch entsprechende Vorbereitungen bei euren Items treffen.

Ausreichend Bälle einstecken – Sorgt dafür, dass ihr für den Community Day ausreichend Bälle in eurem Inventar habt.

Sananabeeren sparen – Nutzt ihr Sananabeeren, erhaltet ihr die doppelte Anzahl Bonbons beim Fangen von Pokémon. Ihr solltet eure Sananabeeren also für den C-Day afsparen

Rauch- und Lockmodul – Durch den Einsatz dieser Items könnt ihr die Anzahl der Felori, die euch begegnen, zusätzlich erhöhen. Außerdem haben beide Items während des C-Days eine erhöhte Dauer von 3 Stunden.

Solltet ihr Schwierigkeiten haben, ausreichend Bälle für den Community Day mit Felori anzusammeln, gibt es ein paar Tricks, wie ihr euren Vorrat erhöhen könnt, um doch noch ein paar Exemplare des Pflanzenstarters ergattern zu können. Mehr dazu erfahrt ihr auf MeinMMO: Pokémon GO: Wie bekommt man Bälle?