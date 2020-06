Pokémon GO: So nutzt ihr den Community Day mit Hornliu am besten aus

Am kommenden Samstag, den 20. Juni, läuft der Community Day mit Hornliu in Pokémon GO. Wir geben Übersicht zur Startzeit, den Shinys und den Boni.

Was ist der Community Day? Dieses Event findet monatlich statt und stellt immer ein besonderes Pokémon ins Rampenlicht. Dieses erscheint dann vermehrt und ihr bekommt gute Möglichkeiten auf ein Shiny.

Im Juni dreht sich alles um Hornliu. Das Pokémon gewann eine Abstimmung und deshalb bekommt es diesen besonderen Tag.

Alle Infos zum Community Day – Startzeit und Boni

Was: Der Pokémon GO Community Day im Juni 2020

Wann: Am Samstag, den 20. Juni, von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Hornliu

Exklusive Attacke: Schlagbohrer für Bibor

Bonus: Dreifacher Sternenstaub für das Fangen von Pokémon

Bonus: 3-stündiger Rauch

Weiterer Bonus: Zum Erlernen der exklusiven Attacke kann man Kokuna bis 19:00 Uhr entwickeln

Das ist wichtig bei den Zeiten: Der Community Day im Juni läuft ganze 6 Stunden. Das ist eine Anpassung wegen der Corona-Krise, wodurch man besser von Zuhause aus spielen kann.

So holt ihr das Beste aus dem Community Day

Dieser Bonus lohnt sich: Der dreifache Sternenstaub beim Fangen von Pokémon ist besonders gut. Setzt daher auch auf Sternenstücke, die euch dann sogar 4,5-fachen Sternenstaub bescheren.

Besorgt euch dafür am besten vorher 12 Sternenstücke, damit ihr die komplette Zeit über auf das Item setzen könnt.

So spielt ihr effektiv: Setzt auf jeden Fall Rauch ein, denn dieser ist am Community Day verdammt stark. So lockt er etwa 90 Pokémon pro Stunde an.

Außerdem solltet ihr den Fangtrick nutzen, denn dadurch könnt ihr deutlich schneller Pokémon fangen. Das ist besonders wichtig, denn jedes Pokémon bringt euch Sternenstaub.

Setzt auf einen guten Ort: Bei euch im Dorf ist es vielleicht nicht am besten, um den Community Day zu spielen. Fahrt daher in einen größeren Ort, um das Event so richtig auszunutzen. Aber beachtet die Corona-Regelungen.

Shiny Hornliu, Kokuna und Bibor

Gibt es Shiny Hornliu? Während des Community Days könnt ihr erstmalig Shiny Hornliu fangen. Nutzt das Event also aus, um euch das Shiny zu sichern.

Wie liegen die Chancen auf Shiny Hornliu? Während des Events wird die Shiny-Rate erhöht sein. Am Community Day ist die Shiny-Rate in der Regel bei etwa 1 zu 25. Das ist deutlich erhöht im Vergleich zu der normalen Shiny-Rate von 1 zu 450.

Bibor mit Schlagbohrer – Lohnt es sich?

Wie stark ist die exklusive Attacke? Bibor ist generell kein starker Angreifer, daran ändert sich auch mit Schlagbohrer nichts.

Wer allerdings gerne in der PvP-Liga unterwegs ist, kommt auf seine Kosten. Dort ist Bibor mit Schlagbohrer deutlich besser, doch im Vergleich zu vielen anderen Pokémon schneidet es dennoch schlechter ab.

Eine genaue Analyse zu Bibor mit Schlagbohrer findet ihr hier.

Wie kommt man an die neue Attacke? Dafür müsst ihr Kokuna innerhalb der Eventzeit zu Bibor entwickeln. Ihr könnt das im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr erledigen.

Die Attacke ist nur durch Entwicklung zu erlernen. TMs bringen diese Attacke nicht bei. Einzige Ausnahme dafür ist die Top-TM.