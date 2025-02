Ihr könnt euch im März eines der stärksten Monster in Pokémon GO sichern, aber ihr habt nur einen Tag Zeit

In Pokémon GO wurde der Community Day Classic für den März angekündigt. Und der bringt ein richtig starkes Pokémon zurück.

Was ist das für ein Event? Der Community Day Classic ist ein Event, das dem regulären Community Day sehr ähnlich ist. Der große Unterschied dabei ist, dass bei der Classic-Variante ein Pokémon im Vordergrund steht, das in der Vergangenheit bereits einen eigenen, regulären Community Day hatte.

Der Community Day Classic im März 2025 wird am Samstag, dem 22. März 2025, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr stattfinden. Dabei soll Karnimani der Star des Events sein. Das Monster solltet ihr nicht verpassen, denn es ist nicht nur stark, sondern auch noch vielseitig einsetzbar.

Alle Infos zum Community Day Classic im März 2025

Wie stark ist das Monster? Karnimani kann sich zu Tyracroc und anschließend zu Impergator entwickeln. Mit der letzten Entwicklung erhaltet ihr einen der besten Wasser-Angreifer in Pokémon GO, den ihr in Raids einsetzen könnt.

Auch in den Kampfligen gehört Impergator zu den besten Monstern, die ihr einsetzen könnt. In den Ranglisten auf pvpoke.com findet ihr das Pokémon auf dem 8. Platz in der Superliga und auf dem 7. Platz in der Hyperliga. Die Crypto-Varianten des Monsters schneiden sogar noch besser ab.

Um das Pokémon mit maximalem Schaden zu spielen, solltet ihr unbedingt auf die Lade-Attacke Aquahaubitze setzen. Entwickelt ihr Tyracroc zwischen dem Beginn des Events und bis zum 29. März 2025 um 22:00 Uhr zu Impergator, dann erhaltet ihr die exklusive Attacke.

Verpasst ihr diesen Zeitraum, dann müsst ihr eine Top-Lade-TM benutzen, um dem Pokémon die Attacke beizubringen.

Welche Boni gibt es im Event? Innerhalb des Events könnt ihr euch auf die folgenden Boni freuen:

stark erhöhte Spawn-Rate für Karnimani

erhöhte Shiny-Chance für Karnimani

1/4 Schlüpfdistanz für Eier, die im Event in Brutmaschinen gelegt werden

Lockmodule und Rauch halten 3 Stunden lang an, wenn sie im Event aktiviert werden

Schnappschuss-Überraschungen mit Karnimani

Event-Feldforschungen

PokéStop-Showcases mit Event-Pokémon

Loggt ihr euch während des Events im Spiel ein, dann erhaltet ihr außerdem eine kostenlose, befristete Forschung, bei der ihr Karnimani mit einem Spezialhintergrund erhalten könnt.

Für 2 $ (also ungefähr 2 €) könnt ihr zusätzlich noch eine Spezialforschung erwerben. Hier erwarten euch weitere Begegnungen mit Karnimani, wovon auch 3 Exemplare mit dem Spezialhintergrund dabei sind, sowie ein Premium-Kampf-Pass und ein XL-Sonderbonbon.

Während des Events wird es auch wieder 2 Event-Boxen geben, die ihr mit PokéMünzen erwerben könnt. Die erste Box kostet 1.350 Münzen und bringt euch 50 Hyperbälle, 5 Super-Brutmaschinen, 1 Top-Lade-TM sowie 5 Glücks-Eier. In der zweiten Box, die ihr für 480 Münzen erhaltet, warten 30 Hyperbälle, 1 Rauch, 3 Super-Brutmaschinen sowie 1 Lockmodul auf euch.

Nicht nur im März gibt es Events und besondere Inhalte für euch in Pokémon GO. Auch im Februar könnt ihr noch einige Events mitnehmen. Welche das sind, was euch dort erwartet und wann sie stattfinden, seht ihr in unserer Übersicht mit allen Events im Februar 2025 in Pokémon GO.