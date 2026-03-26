In Pokémon GO solltet ihr nächste Woche jedes Chaneira fangen, das ihr seht

News
2 Min. Max Handwerk 0 Kommentare Lesezeichen
In Pokémon GO solltet ihr nächste Woche jedes Chaneira fangen, das ihr seht

Pokémon GO hat ein neues Brüt-Event angekündigt. Das bringt euch einen interessanten Bonus.

Die Osterfeiertage kommen näher, und für viele bedeutet das: Die Suche nach Eiern steht an! Und auch in Pokémon GO wird das Thema aufgegriffen.

Ab Donnerstag, dem 2. April, um 10:00 Uhr steht das Spiel unter dem Motto Ein Ei-nzigartiges Abenteuer, bis zum 6. April um 20:00 Uhr.

Drei Pokémon stehen dabei im Vordergrund: Chaneira, Scoppel und Owei. Und vor allem Chaneira solltet ihr so viel schnappen, wie irgend möglich.

Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
In Pokémon GO solltet ihr nächste Woche jedes Chaneira fangen, das ihr seht Pokémon GO: Raid-Stunden, wichtige Bosse und Konter im April 2026 Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlichtstunde heute? Inhalte und Boni Die 6 mächtigsten Pokémon, die so stark wie Götter sind Pokémon GO bringt euch die Chance, ein seltenes Shiny und einen neuen Käfer zu sichern Pokémon GO ändert sein Level-System komplett – Das müsst ihr wissen Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute bringt Golbit und einen Sternenstaub-Bonus Pokémon GO: Suicune im Dynamax-Kampf besiegen – 5 Tipps für das Wochenende Spieler benötigt fast 6 Jahre in Pokémon Go, um eine einzige Aufgabe zu lösen, weil er zu schlecht beim Zielen ist Fans wollen die Pokémon ihrer Kindheit vom Gameboy retten, beleben beliebtes Projekt wieder Pokémon GO enthüllt Dynamax – So nutzt ihr das neue Feature

Warum sich Chaneira im Event lohnt

Zuerst einmal werden Chaneira, Owei und Scoppel eine erhöhte Shiny-Chance im Event haben. Somit habt ihr eine gute Gelegenheit, schillernde Pokémon für eure Sammlung zu schnappen.

Besonders Chaneira sind interessant, weil sie in dieser Woche ein Glücks-Ei bei sich tragen können. Die muss man sich normalerweise im Shop kaufen oder über Aufgaben verdienen.

Dementsprechend solltet ihr euch jedes Chaneira schnappen, das ihr seht – denn das Item lohnt sich. Abgesehen davon ist Chaneira mit seiner Entwicklung Heiteira auch immer noch ein super Verteidiger in Arenen!

Was kann das Glücks-Ei? Ein Glücks-Ei verdoppelt für eine halbe Stunde lang alle EP, die ihr erhaltet. Das kann man wunderbar mit sowieso schon herrschenden EP-Boni in bestimmten Events kombinieren. Bringt euch ein Event beispielsweise vierfache EP, erhaltet ihr mit einem Glücks-Ei achtfache EP.

Auf dem Weg in Richtung Level 80 kann man EP immer gut gebrauchen. Und hier scheinen wir eine richtig gute Gelegenheit zu bekommen, mehr Glücks-Eier für den Inventar-Beutel zu sammeln.

Mehr zum Thema
Spieler besitzt über 10.000 Münzen in Pokémon GO – und das, ohne auch nur einen Cent in das Spiel zu stecken
von Caroline Fuller
Pokémon GO erhöht 6 Stunden lang die Shiny-Chance für einen der besten Angreifer
von Paul Kutzner
Ein nutzloses Monster in Pokémon GO frustriert Trainer, ist seltener als legendäre Shinys
von Paul Kutzner

Was steht noch in Pokémon GO an? Nicht nur das Chaneira-Event, auch der restliche April kommt mit großen Schritten näher. Da stehen jede Menge Termine an, die ihr spielen könnt, um spannende Pokémon zu fangen oder Boni auszunutzen. Damit ihr immer wisst, was los ist, haben wir hier die Übersicht für euch: Alle Events im April 2026 in Pokémon GO.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
unsympathischTV nimmt Ursaring mit in den Kampf gegen den Champ.

Twitch-Streamer wird von seinen Kollegen ausgelacht, als er seine Strategie in Pokémon präsentiert

Pokémon Ranking Titel title

Pokémon-Weltmeister erstellt Ranking für alle 1.133 Taschenmonster, gibt seinen letzten Platz an ein „kleines, hässliches Vieh”

Am Anfang des Kanto-Abenteuers wählt man zwischen Bisasam, Glumanda und Schiggy.

Die Wahl des ersten Pokémon in Feuerrot und Blattgrün hat viel größere Folgen als gedacht und eine neue Generation entdeckt das jetzt

Zarbex und seine Freundin Julia

Twitch-Streamer berichtet, wie seine Glücksspiel-hassende Freundin das Casino in Pokémon ausgeräumt hat

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx