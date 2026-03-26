In Pokémon GO solltet ihr nächste Woche jedes Chaneira fangen, das ihr seht

Pokémon GO hat ein neues Brüt-Event angekündigt. Das bringt euch einen interessanten Bonus.

Die Osterfeiertage kommen näher, und für viele bedeutet das: Die Suche nach Eiern steht an! Und auch in Pokémon GO wird das Thema aufgegriffen.

Ab Donnerstag, dem 2. April, um 10:00 Uhr steht das Spiel unter dem Motto Ein Ei-nzigartiges Abenteuer , bis zum 6. April um 20:00 Uhr.

Drei Pokémon stehen dabei im Vordergrund: Chaneira, Scoppel und Owei. Und vor allem Chaneira solltet ihr so viel schnappen, wie irgend möglich.

Warum sich Chaneira im Event lohnt

Zuerst einmal werden Chaneira, Owei und Scoppel eine erhöhte Shiny-Chance im Event haben. Somit habt ihr eine gute Gelegenheit, schillernde Pokémon für eure Sammlung zu schnappen.

Besonders Chaneira sind interessant, weil sie in dieser Woche ein Glücks-Ei bei sich tragen können. Die muss man sich normalerweise im Shop kaufen oder über Aufgaben verdienen.

Dementsprechend solltet ihr euch jedes Chaneira schnappen, das ihr seht – denn das Item lohnt sich. Abgesehen davon ist Chaneira mit seiner Entwicklung Heiteira auch immer noch ein super Verteidiger in Arenen!

Was kann das Glücks-Ei? Ein Glücks-Ei verdoppelt für eine halbe Stunde lang alle EP, die ihr erhaltet. Das kann man wunderbar mit sowieso schon herrschenden EP-Boni in bestimmten Events kombinieren. Bringt euch ein Event beispielsweise vierfache EP, erhaltet ihr mit einem Glücks-Ei achtfache EP.

Auf dem Weg in Richtung Level 80 kann man EP immer gut gebrauchen. Und hier scheinen wir eine richtig gute Gelegenheit zu bekommen, mehr Glücks-Eier für den Inventar-Beutel zu sammeln.

Was steht noch in Pokémon GO an? Nicht nur das Chaneira-Event, auch der restliche April kommt mit großen Schritten näher. Da stehen jede Menge Termine an, die ihr spielen könnt, um spannende Pokémon zu fangen oder Boni auszunutzen. Damit ihr immer wisst, was los ist, haben wir hier die Übersicht für euch: Alle Events im April 2026 in Pokémon GO.