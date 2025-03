Pokémon GO bringt das nächste neue Pokémon, und ihr fangt es ganz leicht

Das nächste Event in Pokémon GO bringt ein neues Pokémon ins Spiel. Das kann man ganz einfach beim Spazieren einsammeln.

Was ist das für ein Pokémon? Es handelt sich um „Cottini“, ein Pflanzenpokémon aus den Spielen „Schwert & Schild“. Es hat eine Weiterentwicklung namens Cottomi, das ebenfalls zum Pflanzentypen gehört. In Pokémon GO braucht ihr 50 Cottini-Bonbons für die Entwicklung.

Nun erscheinen beide erstmals in Pokémon GO, beim Event „Hüpft in den Frühling“. Das Gute: Cottini könnt ihr ganz einfach in der Wildnis antreffen. Ihr müsst keine Eier ausbrüten, Raids abschließen oder Ähnliches, sondern könnt ihm einfach unterwegs begegnen. Damit ist es nach Kleptifux das zweite Pokémon in kürzerer Zeit, das einfach in der Wildnis debütiert. Im vergangenen Jahr waren neue Pokémon oft an andere Features des Spiels gebunden.

Wann startet das Event? Hüpfe in den Frühling beginnt am Mittwoch, den 9. April um 10:00 Uhr. Schluss ist dann am Montag, den 14. April 2025 um 20:00 Uhr. In dem Zeitraum trefft ihr auch Cottini – und andere Pokémon. Denn das Event bringt einige Boni und Inhalte.

Was bringt „Hüpfe in den Frühling“ zu Pokémon GO?

Welche Boni gelten? Gleich vier starke Boni sind im Event aktiv.

Glücks-Eier halten doppelt so lang, also eine Stunde

Ihr erhaltet die doppelte Menge an Bonbons für das Ausbrüten von Eiern

Remoraid und Dartiri haben eine erhöhte Shiny-Chance

Und Eier brauchen nur die halbe Zeit zum Schlüpfen

Welche Pokémon erscheinen? Grundsätzlich erscheinen drei Pokémon verstärkt über das ganze Event hinweg: Remoraid, Dartiri und Cottini. Bei Remoraid und Daritiri habt ihr eine erhöhte Shiny-Chance, Cottini kann allerdings nicht als Shiny erscheinen.

Danach werden die Spawns nach Tagen angepasst. Die folgenden Monster trefft ihr zu bestimmten Zeitpunkten öfter an. Mögliche Shinys sind per Sternchen* markiert.

Daten Pokémon 9. & 10. April Marill*

Loturzel*

Piccolente*

Araqua*

Lapras* 11. & 12. April Vulpix*

Ponita*

Camaub*

Leufeo*

Hisui-Fukano* 13. & 14. April Myrapla*

Hoppspross*

Roselia*

Kikugi*

Alola-Kokowei*

Was steckt noch im Event? Zum einen könnt ihr in 2-km-Eiern Magby*, Knospi* und Mantirps* ausbrüten, während 5-km-Eier Remoraid*, Dartiri* und Cottini bringen.

Darüber hinaus wird es passende Feldforschungen, Sammler-Herausforderungen und Showcases zum Event geben. Außerdem werdet ihr im Shop eine optionale, kostenpflichtige befristete Forschung finden, die weitere Belohnungen bringt.

Und danach? Danach geht es mit den übrigen April-Events weiter, denn der Frühling bringt so einige Termine zu Pokémon GO. Unter anderem stehen Rampenlichtstunden, Raid-Stunden und jede Menge Events an. Wir zeigen euch, welche. Hier findet ihr alle Events in Pokémon GO im April 2025.