Pokémon GO: Tiefgründige Tiefen startet, bringt euch eine erhöhte Chance auf Shinys – Alle Infos zum Event

Die „Tiefgründigen Tiefen“ stehen in Pokémon GO an. Wir zeigen euch, was euch im Event erwartet.

Wann läuft das Event? Das Event „Tiefgründige Tiefen“ startet am Mittwoch, dem 19. März 2025 um 10:00 Uhr und endet am Montag, dem 24. März 2025 um 20:00 Uhr wieder.

Neben einem Pokémon-Debüt und einer erhöhten Shiny-Chance warten noch einige weitere Monster auf euch sowie ein interessanter Bonus.

Alle Inhalte von „Tiefgründige Tiefen“

Welches Pokémon feiert sein Debüt? Mit Start des Events könnt ihr erstmal Kleptifux finden und eurer Sammlung hinzufügen. Das Unlicht-Pokémon stammt aus der 8. Generation und kann sich zu Gaunux entwickeln.

Ihr könnt das Pokémon im Event aus 7-km-Eiern ausbrüten und, mit etwas Glück, in der Wildnis finden.

Welches Monster hat eine erhöhte Shiny-Chance? Scampisto kann im Event mit einer erhöhten Chance in seiner Shiny-Variante erscheinen. Auch dieses Monster findet ihr in 7-km-Eiern und in der Wildnis.

Welcher Bonus ist im Event aktiv? Neben der erhöhten Chance auf Shiny-Scampisto, benötigt ihr für das Ausbrüten von Eiern im Event nur die Hälfte der üblichen Distanz. Dieser Effekt ist nur aktiv, wenn ihr das entsprechende Ei innerhalb des Events in eine Brutmaschine gelegt habt.

Welche Monster gibt es in der Wildnis? Trefft ihr in der Wildnis auf Pokémon, dann könnt ihr auf die folgenden Exemplare treffen:

Kramurx*

Sniebel*

Krebscorps*

Perlu*

Felilou*

Quabbel (weiblich)*

Scampisto*

Kleptifux (seltener)

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny gefunden werden.

Welche Pokémon gibt es in Eiern? Brütet ihr innerhalb des Events 7-km-Eier aus, dann könnt ihr dabei die folgenden Pokémon erhalten:

Galar-Corasonn*

Gladiantri*

Scampisto*

Kleptifux

Pokémon, die ein * besitzen, können auch in ihrer Shiny-Form ausgebrütet werden.

Kostenlose, befristete Forschung: Mit Start des Events erhaltet ihr außerdem eine kostenlose, befristete Forschung. Hier warten als Belohnungen 10 Dakuma-Bonbons, ein mysteriöses Teil sowie Begegnungen mit Event-Pokémon auf euch. Habt ihr die Forschung abgeschlossen, erhaltet ihr außerdem den doppelten Sternenstaub beim Fangen von Pokémon bis zum Ende des Events.

Weitere Inhalte des Events: Im Event warten zudem wieder Feldforschungen, Sammler-Herausforderungen sowie PokéStop-Showcases auf euch.

Zusätzlich könnt ihr für 2 $ (also ungefähr 2 €) eine kostenpflichtige, befristete Forschung erwerben. Hier erhaltet ihr 2 Super-Brutmaschinen, ein Sternenstück sowie Begegnungen mit Scampisto und Kleptifux.

Der März 2025 ist wieder vollgepackt mit verschiedensten Events in Pokémon GO. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, wann sie stattfinden und welche Inhalte euch dabei erwarten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im März 2025 in Pokémon GO.