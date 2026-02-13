Pokémon GO: Ihr habt nur noch 3 Tage für ein ganz besonderes, seltenes Shiny

In Pokémon GO läuft gerade das Valentinstags-Event. Das solltet ihr dringend nutzen, um ein spezielles Shiny zu fangen.

Was ist los in Pokémon GO? Aktuell dreht sich alles um das Valentinstags-Event. Das läuft derzeit noch bis Sonntag, den 15. Februar um 20:00 Uhr.

Da gibt es eine Menge interessante Pokémon zu fangen, aber eines sticht heraus, wenn ihr als Shiny-Sammler unterwegs seid: Pandir.

Was macht Pandir so besonders? Da gibt es gleich mehrere Punkte, die es interessant machen.

Es ist in verschiedenen Formen fangbar – und gerade jetzt könnt ihr es mit dem seltenen Herzchenmuster fangen.

Dieses Herzchenmuster hat eine weitere Besonderheit: Wenn ihr Pandir in dieser Form als Shiny fangt, ändert sich nicht nur die Farbe, sondern auch die Musterung des Pokémon. Während das normale Pandir nämlich Flecken in Herzchenform hat, trägt das Shiny-Herzchen-Pandir ein gebrochenes Herz auf dem Fell. Das macht es unter den Shiny-Pokémon ziemlich einzigartig

Pokémon-GO-Pandir-Shiny
Pandir und sein besonderes Shiny

Und zum Abschluss ist Pandir ein seltenes Pokémon, das man normalerweise nur schwierig bekommt. Es ist bekannt dafür, dass man es nur über die seltene Feldforschung Lande 5 großartige Curveballs in Folge fangen kann.

Diese Forschung ist nicht nur selten, sondern auch schwierig – und zudem bringt sie normalerweise nicht das Herzchenmuster, sondern andere Formen. Dementsprechend ist Shiny-Pandir in der Herzchenform überaus selten. Aktuell hat man aber eine deutlich bessere Chance als sonst. Aber eben nur noch bis Sonntagabend.

Wie fange ich jetzt Shiny Pandir mit Herzchen-Muster in Pokémon GO?

Das Valentinstags-Event hat ein wichtiges Feature, das aktuell greift: Die große Pandir-Forschung, die seit dem Abschluss der globalen Herausforderung verfügbar ist.

Die Forschung heißt einfach Befristete Forschung: Valentinstag und bietet euch gleich sechs Begegnungen mit Pandir in der Herzchenform. Dafür müsst ihr lediglich 30 Pokémon fangen, um alle Begegnungen nacheinander zu erhalten.

Damit habt ihr auf jeden Fall die Garantie, das Herzchen-Pandir zu fangen. Für die Shiny-Form braucht ihr natürlich, wie immer, Glück. Doch die Gelegenheit ist besser als sonst.

Sollte es hier nicht klappen, könnt ihr auch weiterhin die 5-großartige-Curveballs-in-Folge-Forschung suchen. Besucht dafür verschiedene PokéStops und versucht, die Forschung zu erhalten. Tipp: Löscht am besten andere Forschungen, die ihr nicht lösen wollt, damit ihr wieder Platz für die Pandir-Forschungsaufgaben habt.

Habt ihr bereits Glück mit dem Herzchen-Pandir gehabt, oder versucht ihr noch, es zu fangen? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und weitere spannende Pokémon erscheinen in den kommenden Wochen. Vor allem die Kalos-Tour und der Weg nach Kalos dürften für viele interessant werden. Alle Infos zu den Terminen bis Ende des Monats findet ihr hier: Alle Events im Februar 2026 in Pokémon GO.

