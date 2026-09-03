In Pokémon GO könnt ihr ein besonderes Glurak erhalten, aber nur, wenn ihr euch beeilt

Pokémon GO hat ein Event angekündigt, das den Release einer neuen Staffel einer Serie begleitet. Mit dabei ist ein besonderes Glumanda.

Pokémon Horizonte, eine Serie in der Pokémon-Welt, erhält eine 3. Staffel. Und Pokémon GO nutzt die Gelegenheit, um ein passendes Event zu starten, um die neue Staffel zu begleiten. Daher trägt das Event auch passenderweise den Namen „Pokémon Horizonte: Die Serie – Event“.

Das Event startet am Mittwoch, dem 16. September 2026, um 10:00 Uhr und läuft bis Dienstag, dem 22. September 2026, um 20:00 Uhr. Mit dabei ist ein besonderes Glumanda, einige weitere Monster und Boni sowie ein Inhalt, von dem vor allem Spieler in ländlichen Regionen profitieren dürften.

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Das erwartet euch im Event

Was ist das für ein Glumanda? Im Event könnt ihr erstmals Glumanda mit Friedel-Brille erhalten. Ihr könnt das Glumanda auch entwickeln und so Glutexo beziehungsweise Glurak mit Friedel-Brille bekommen. Es ist zudem möglich, dass das Glumanda als Shiny und auch mit Spezialhintergrund erscheint. Ihr könnt das Monster in der Wildnis, bei Feldforschungen, in Raids und durch den Einsatz von Lockmodulen erhalten.

Welche Monster gibt es noch? Zudem könnt ihr im Event noch weitere Monster finden. Die Pokémon, die ihr in der Wildnis erhalten könnt, erscheinen jeweils zu unterschiedlichen Zeiten, während die Raids zu den gewohnten Zeiten im Spiel stattfinden.

In der Wildnis von 5:00 bis 17:00 Uhr:

Hefel*

Voltrel

Chaneira* (seltener)

weitere, bisher nicht bekannte Monster

In der Wildnis von 17:00 bis 5:00 Uhr:

Evoli*

Brimova*

Wuffels* (seltener)

weitere, bisher nicht bekannte Monster

In 1-Sterne-Raids:

Pikachu mit Kapitänsmütze*

In 3-Sterne-Raids:

Glumanda mit Friedel-Brille*

Maskagato*

Skelokrok*

Bailonda*

Alle Monster, die mit einem * markiert sind, können auch als Shiny erscheinen.

Welche Boni gibt es im Event? Sowohl regulär im Event als auch durch den Event-GO-Pass erhaltet ihr verschiedene Boni im Event.

erhöhte Chance auf Kecleon an PokéStops

Event-Feldforschungen

jeden Tag neue PokéStop-Showcases

Schnappschuss-Überraschungen mit Charakteren und Monstern aus der Horizonte-Serie

Durch den GO-Pass könnt ihr folgende Boni freischalten:

Stufe 1: doppelte Fang-Bonbons (3-fache Menge beim Deluxe-Pass)

Stufe 10: normale Lockmodule halten eine Stunde lang an

Stufe 20: zusätzlicher Fang-Sternenstaub bei Brimova und Voltrel

Spielt ihr in einer ländlichen Region, dann könnte die erhöhte Anzahl an Showcases für einige zusätzliche Belohnungen bei euch sorgen.

Was haltet ihr von dem Event? Findet ihr die Inhalte gut, oder sind sie euch zu wenig? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events außerdem im aktuellen Monat noch stattfinden, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im September 2026 in Pokémon GO.

Auf der zweiten Seite findet ihr alle Inhalte des Events übersichtlich zusammengefasst.