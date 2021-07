Pokémon GO beendet heute Sammlung zum 5. Jubiläum – Wo sind die letzten Pokémon?

In Pokémon GO steht das Event zum 5. Jubiläum kurz vor seinem Ende. Damit bleibt auch nur noch wenig Zeit, um die Sammleraufgabe zu absolvieren. Wenn ihr noch Pokémon sucht, findet ihr hier eine Übersicht.

Wann endet die Forschung? Das aktuelle Event zum 5. Spiele-Jubiläum von Pokémon GO endet heute, am 15. Juli 2021, um 20:00 Uhr Ortszeit. Wem also noch Pokémon für die Sammler-Herausforderung fehlen, der sollte sich beeilen. Wir zeigen euch, wo ihr diese Monster findet.

Hier findet ihr die fehlenden Pokémon

Es gibt verschiedene Wege, wie ihr an die noch fehlenden Pokémon gelangen könnt und somit eure Sammler-Herausforderung abschließt. Dazu könnt ihr entweder versuchen einen Teil der Monster in der Wildnis zu fangen oder ihr nutzt Lockmodule. Außerdem findet ihr die Pokémon auch als Belohnung in den Feldforschungsaufgaben und im Raid.

Diese Pokémon gibt es in der Wildnis

Einem Teil der Monster könnt ihr in der Wildnis begegnen. Ihr müsst dazu also kein Lockmodul verwenden. Dabei handelt es sich, nach Angabe von Niantic, um folgende Pokémon (via pokemongolive.com):

Bisasam, Glumanda & Schiggy

Geckarbor, Flemmli & Hydropi

Serpifeu, Floink & Ottaro

fliegendes Pikachu

Nutzt Lockmodule

Fast alle Pokémon, die ihr für die Sammler-Herausforderung benötigt, könnt ihr mit Hilfe von Lockmodulen finden. Es werden darüber folgende Monster angezogen:

Bisasam, Glumanda & Schiggy

Endivie, Feurigel & Karnimani

Geckarbor, Flemmli & Hydropi

Chelast, Panflam & Plinfa

Serpifeu, Floink & Ottaro

Igamaro, Fynx & Froxy

Übrigens: Während des Events halten alle Lockmodule jeweils eine Stunde.

Pokémon aus Forschungsaufgaben

Eine weitere Möglichkeit, die Herausforderung abzuschließen, ist das Lösen von Forschungsaufgaben. Einige Pokémon sind hier in der Belohnung versteckt. Wir zeigen euch mit Hilfe der Auflistung der Experten von “The Silph Road”, welche Aufgabe ihr für welches Pokémon lösen solltet (via thesilphroad.com):

Feldforschungsaufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon Bisasam, Glumanda & Schiggy Nutze 5 Beeren beim Fangen von Pokémon Endivie, Feurigel & Karnimani Mache 5 Schnappschüsse von wilden Pokémon Geckarbor, Flemmli & Hydropi Lande 5 großartige Würfe Chelast, Panflam & Plinfa Sende 5 Geschenke an Freunde Serpifeu, Floink & Ottaro Drehe 5 PokéStops oder Arenen Igamaro, Fynx & Froxy

Pokémon aus Raids

Einzelne Pokémon könnt ihr außerdem in den Level-1-Raids finden:

Igamaro

Fynx

Froxy

fliegendes Pikachu

Habt ihr die Sammler-Herausforderung bereits gelöst oder fehlen euch noch Pokémon? Schreibt uns eure Erfahrungen zum aktuellen Jubiläums-Event gern hier in die Kommentare.

In wenigen Tagen startet bereits das Pokémon GO Fest 2021. Habt ihr euch bereits ein Ticket gekauft? Alle Info zum bevorstehenden Event haben wir für euch zusammengefasst.