Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im August 2024

Welche Raids und Raid-Stunden bringt Pokémon GO im August? In der Liste findet ihr alle Daten und Raid-Bosse.

Um welche Raids geht es? Der August in Pokémon GO ist angebrochen und mit ihm kommen auch wieder neue Bosse in die Raids. Die schwierigsten, aber auch spannendsten davon sind die 5-Sterne-Raids und Mega-Raids. Denn sie bringen euch Pokémon, die oft zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören.

Beide Kategorien findet ihr hier in unserer Übersicht.

Zudem findet ihr zuerst eine Übersicht alle Raid-Stunden im August 2024. Die laufen immer am Mittwoch um 18:00 Uhr und bringen euch für eine Stunde auf nahezu allen Arenen eine Begegnung mit dem aktuellen Stufe-5-Boss.

Alle Raid-Stunden im August 2024 von Pokémon GO

Wann läuft die Raid-Stunde? Immer mittwochs um 18:00 Uhr. Ab dann habt ihr 60 Minuten Zeit, um die legendären Pokémon auf den Arenen herauszufordern.

Ihr solltet euch allerdings gut vorbereiten, denn die Stufe-5-Bosse sind nur schwer und oft nicht allein zu besiegen. Mögliche Shinys haben wir mit Sternchen* markiert. Ihr braucht aber Glück, um die schillernden Exemplare anzutreffen.

Termin Raid-Boss 07. August Lavados* 14. August Voltolos* 21. August Xerneas* 28. August Xerneas*

Alle Raid-Boss-Wechsel und Mega-Raids im August 2024

In dieser Tabelle findet ihr die Wechsel-Termine für die aktuellen Raid-Bosse im August. Darüber hinaus findet ihr die Konter-Guides, um euch auf den Raid vorzubereiten.

Welche Raids lohnen sich besonders? Mega-Brutalanda ist einer der besten Drachen, die ihr im Spiel bekommen könnt. Das solltet ihr zum Ende des Monats auf dem Schirm haben. Doch auch das Ersatz-Event am Anfang des Monats ist eigentlich Pflicht, denn das bringt euch mit Mega-Rayquaza eines der besten Pokémon, die ihr im Spiel überhaupt fangen könnt. Und: Diesmal ist das Ersatz-Event sogar besser, als das Original.