Pokémon GO: Trainer zeigt, wie ihr im aktuellen Event haufenweise Erfahrungspunkte erhaltet

In Pokémon GO benötigt ihr viele Erfahrungspunkte, wenn ihr Level 50 erreichen wollt. Ein Trainer auf Reddit hat nun gezeigt, wie ihr im aktuellen Event richtig absahnen könnt.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO findet aktuell die Abenteuerwoche statt, in der euch neben einigen Fossil-Pokémon auch dicke Erfahrungspunkte-Boni erwarten. Das Event findet noch bis zum Montag, dem 12. August 2024 um 23:59 Uhr statt.

Ein Trainer auf Reddit hat nun gezeigt, wie ihr die EP-Boni aus dem Event clever kombinieren könnt, um einen ordentlichen Haufen Erfahrungspunkte mitzunehmen.

Boni kombinieren, Item einsetzen

Wie viele Erfahrungspunkte hat der Trainer gemacht? Der Trainer zeigt in seinem Beitrag auf Reddit, dass er mit nur einem einzigen PokéStop-Dreh satte 93.876 Erfahrungspunkte einsammeln konnte.

Wie hat er das gemacht? Dreht ihr an 7 Tagen hintereinander einen PokéStop, erhaltet ihr am 7. Tag einen großen Bonus auf den ersten Dreh des Tages. Im aktuellen Event erhaltet ihr außerdem zusätzlich für das erste Drehen eines PokéStops am Tag die 5-fache Menge an Erfahrungspunkten.

Ihr erhaltet zudem mehr Erfahrungspunkte, wenn ihr einen bisher unbesuchten PokéStop dreht. Auch dies hat der Trainer genutzt, um die Menge an Erfahrungspunkten weiter zu erhöhen.

Um noch mehr aus diesem einen Dreh herauszuholen und die EP weiter zu steigern, hat der Trainer zusätzlich noch ein Glücks-Ei eingesetzt. Durch den Einsatz dieses Items könnt ihr grundsätzlich die Menge an Erfahrungspunkten, die ihr in der Wirkdauer des Items erhaltet, verdoppeln.

Die clevere Kombination dieser ganzen Boni hat letztlich dafür gesorgt, dass der Spieler die unglaubliche Summe von 93.876 Erfahrungspunkten einsammeln konnte. Und das mit nur einem einzigen Dreh.

Da das Event noch genau 7 Tage läuft, habt ihr also noch genug Zeit, um es dem Trainer gleichzutun und einen satten Erfahrungspunkte-Bonus mitzunehmen.

Was sagt ihr dazu? Habt ihr die Boni im Event auch schon kombiniert, um solch einen dicken Bonus abzustauben? Was ist euer persönlicher Rekord an Erfahrungspunkten für eine einzige Aktion im Spiel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im August 2024 in Pokémon GO auf euch warten, haben wir eine passende Übersicht für euch.