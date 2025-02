Pokémon GO: Adebom und Hisui-Washakwil im Raid besiegen – Das sind die Schwächen der Vogel-Monster

In Pokémon GO findet ihr aktuell mehrere Vogel-Pokémon in Raids. Wie ihr sie besiegt, was ihre Schwächen sind und wie stark sie sind, haben wir uns für euch angeguckt.

Neben den 5-Sterne- und Mega-Raids gibt es in Pokémon GO auch 1- bzw. 3-Sterne-Raids, in denen ihr Monster herausfordern könnt. Besiegt ihr sie innerhalb der Zeit, dann habt ihr anschließend die Möglichkeit, die Pokémon eurer Sammlung hinzuzufügen.

In den 3-Sterne-Raids findet ihr aktuell eine Auswahl an verschiedenen Vogel-Pokémon. Wir zeigen euch, welche das sind, wie ihr sie besiegt und wo ihre Stärken liegen.

Adebom – Stärken und Schwächen

Adebom ist ein Pokémon aus der 9. Generation. Es besitzt die Typen Flug sowie Unlicht und keine Entwicklungen.

Welche Schwächen hat das Monster? Wenn ihr Adebom besiegen wollt, dann solltet ihr auf Angriffe der Typen Gestein, Elektro, Eis und Fee zurückgreifen. Gegen diese Typen besitzt das Monster eine Schwäche.

Habt ihr starke Angreifer dieser Typen, dann könnt ihr das Pokémon alleine besiegen.

Welche Stärken hat das Monster? Weder für Raids, noch für den Einsatz in den verschiedenen Kampfligen ist Adebom besonders gut geeignet. Hierfür solltet ihr lieber auf andere Pokémon zurückgreifen.

Hisui-Washakwil – Stärken und Schwächen

Die Hisui-Form von Washakwil besitzt die Typen Psycho und Flug. Die Ursprungsform von Washakwil existiert seit der 5. Generation und besitzt die Typen Normal und Flug.

Welche Schwächen hat das Monster? Hisui-Washakwil besitzt eine ganze Reihe an Typen-Schwächen, die ihr gegen das Pokémon einsetzen könnt. Dabei handelt es sich um Gestein, Geist, Elektro, Fee und Unlicht.

Mit starken Kontern ist es nicht notwendig, weitere Trainer für den Kampf mitzunehmen.

Welche Stärken hat das Monster? In der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO findet ihr Hisui-Washakwil bei den Flug-Angreifern. Hier thront es aktuell auf dem 10. Platz. In der Kampfliga hingegen solltet ihr auf das Pokémon lieber verzichten.

Staraptor – Stärken und Schwächen

Staraptor entwickelt sich aus Staravia, welches ihr wiederum durch die Entwicklung von Staralili erhaltet. Das Monster stammt aus der 4. Generation und besitzt die Typen Normal und Flug.

Welche Schwächen hat das Monster? Wollt ihr Staraptor im Raid besiegen, dann setzt auf Angriffe der Typen Gestein, Elektro und Eis. Für den Kampf solltet ihr, starke Angreifer vorausgesetzt, keine weiteren Trainer benötigen.

Welche Stärken hat das Monster? Genau wie Hisui-Washakwil findet sich auch Staraptor unter den besten Flug-Angreifern wieder und kann eine Ergänzung für euer Team darstellen, wenn ihr hier noch nicht stark ausgestattet seid.

Für den Einsatz in den Kampfligen solltet ihr hingegen auf andere Monster setzen. Hier kann Staraptor nicht wirklich überzeugen.

Dartignis – Stärken und Schwächen

Das Feuer-Flug-Pokémon Dartignis entwickelt sich aus Dartiri und kann sich zu Fiaro weiterentwickeln. Es gehört zu den Monstern der 6. Generation.

Welche Schwächen hat das Monster? Wollt ihr Dartignis in Raids herausfordern, dann solltet ihr vor allem auf Angriffe vom Typ Gestein setzen. Gegen diesen Typen besitzt Dartignis eine doppelte Schwäche.

Gegenüber Angriffen der Typen Wasser und Elektro besitzt es außerdem eine einfache Schwäche. Ihr solltet Dartignis auch alleine besiegen können, wenn ihr anständige Konter dabeihabt.

Welche Stärken hat das Monster? Als Angreifer für Raids ist Fiaro weniger gut geeignet. Hierfür gibt es stärkere Monster, die ihr einsetzen solltet.

In der Kampfliga hat Fiaro jedoch seine Berechtigung. In der Superliga gehört es zum oberen Mittelfeld, in der Hyperliga ist es sogar noch stärker. Für die Kampfliga solltet ihr eine Top-Sofort-TM benutzen und Fiaro Einäschern beibringen.

Neben den 3-Sterne-Raids gibt es im aktuellen Monat natürlich auch wieder Mega- und 5-Sterne-Raids, in denen ihr Mega-Entwicklungen und legendäre Bosse herausfordern und einfangen könnt. Welche das sind, haben wir euch in unserer Übersicht mit allen legendären Raid-Bosse, Mega-Raids und Raid-Stunden im Februar 2025 zusammengetragen.