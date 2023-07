Pokémon GO enthüllt Abenteuerwoche 2023 mit Mega-Despotar, Shinys, Boni und Forschungen

In Pokémon GO startet in wenigen Tagen die Abenteuerwoche und bringt Mega-Despotar mit, auf das sich schon viele Trainer freuen. Doch auch die anderen Boni sind nicht zu unterschätzen.

Was ist das für ein Event? Die Abenteuerwoche ist ein jährlich zurückkehrendes Event, das sich um Gestein- und Fossil-Pokémon dreht. Wie das Event in diesem Jahr aussieht, hat das Team von Pokémon GO nun bekanntgegeben.

Euch erwartet ein neues Pokémon, zwei neue Shinys, verschiedene Boni und Forschungen. Alle Details findet ihr hier:

Abenteuerwoche 2023 in der Übersicht – Start, Boni, neue Pokémon und Shinys

Wann ist Start und Ende? Die Abenteuerwoche beginnt am Donnerstag, dem 27. Juli 2023 um 10:00 Uhr. Sie läuft bis Mittwoch, dem 2. August 2023 um 20:00 Uhr. Die Uhrzeiten entsprechen jeweils der Ortszeit.

Neues Pokémon: Zum ersten Mal könnt ihr Mega-Despotar in Pokémon GO begegnen. Es erscheint während der Event-Zeit in Mega-Raids und wird direkt einer der besten Angreifer in Pokémon GO. Mit Glück könnt ihr nach dem Kampf einem Shiny Despotar begegnen.

Neue Shinys: Wer Glück hat, kann zum ersten Mal in Pokémon GO auf Shiny Balgoras und Amarino treffen. Wenn ihr Balgoras und Amarino während des Events ausbrütet, haben sie eine höhere Shiny-Chance, als bei einem Fang in der Wildnis.

Boni: Während des Events stehen folgende Boni bereit:

Doppelte EP für das Drehen von PokéStops

5-fache EP für das allererste Drehen eines PokéStops

Eier, die ihr während des Events in Brutmaschinen legt, brauchen nur die halbe Distanz zum Schlüpfen

Am Himmel soll es eine Polarlicht-Überraschung für euch geben

Kostenlose und kostenpflichtige Forschung

Welche kostenlose Forschung gibt es? Euch erwarten während des Events zwei Befristete Forschungen . Eine davon ist kostenlos und bietet euch zwei verschiedene Pfade: Ein Pfad zum „Erkunden“ und ein Pfad zum „Forschen“. Ihr müsst die Aufgaben bis zum Ende des Events abgeschlossen haben, sonst ist die Forschung weg.

Welche kostenpflichtige Forschung gibt es? Für den Preis von 2 US-Dollar könnt ihr ab dem Start des Events ein Ticket kaufen, das euch eine Befristete Forschung freischaltet. Für den Abschluss werdet ihr mit zwei Brutmaschinen und einer Super-Brutmaschine belohnt. Auch diese Forschung endet mit dem Ende des Events. Ihr müsst sie also pünktlich abschließen.

Sammler-Herausforderung: Fangt ihr alle Pokémon der Sammler-Herausforderung, dann erhaltet ihr Sternenstaub und könnt Balgoras und Amarino begegnen.

Wo trefft ihr welche Pokémon?

Wildnis-Spawns: In der Wildnis trefft ihr während der Abenteuerwoche auf

Amonitas*

Kabuto*

Aerodactyl*

Liliep*

Anorith*

Koknodon*

Schilterus*

Galapaflos*

Flapteryx*

Balgoras*

Amarino*

(Pokémon, die mit einem * gekennzeichnet sind, könnt ihr als Shiny fangen)

Eier: In 7-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, verstecken sich:

Galapaflos*

Flapteryx*

Balgoras*

Amarino*

Feldforschungen: Aus den neuen Feldforschungen, die zur Abenteuerwoche aktiv sind, erhaltet ihr Begegnungen mit:

Amoroso

Kabutops

Wielie

Armaldo

Balgoras*

Amarino*

Raids: In Raids der Stufe 5 trefft ihr auf das Pokémon Regidrago. In Mega-Raids trefft ihr auf Mega-Despotar.

Welche Events euch in den nächsten Tagen noch erwarten, zeigt unsere Event-Übersicht für Pokémon GO im Juli 2023.