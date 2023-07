Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Durch die einfachen Aufgaben erhaltet ihr also leicht Begegnungen mit Amarino und Balgoras, die es während der Abenteuerwoche 2023 zum ersten Mal in ihrer Shiny-Form gibt. Ein Teil des Events dreht sich darum, dass die Shiny-Chancen von Balgoras und Amarino höher sind, wenn man sie aus einem Ei ausbrütet. Dabei können euch die Brutmaschinen helfen, die ihr bei dieser Forschung erhaltet.

Was ist das für eine Forschung? Zum Start der Abenteuerwoche 2023 bietet euch das Team von Pokémon GO gleich zwei Begrenzte Forschungen an. Eine kostenlose Begrenzte Forschung mit zwei Pfaden und diese kostenpflichtige Forschung.

Für die Abenteuerwoche 2023 in Pokémon GO könnt ihr im Shop ein Ticket für etwa 2,50 € erwerben. Das schaltet euch eine Befristete Forschung mit diesen Aufgaben und Belohnungen frei.

