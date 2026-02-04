Trainer erhält nach über 6 Jahren Wartezeit sein Monster in Pokémon GO zurück

Auf manche Ereignisse müsst ihr in Pokémon GO durchaus etwas länger warten. Ein Trainer demonstriert, wie lange manche Dinge dauern können.

Zeit ist zweifelsohne ein wichtiger Faktor in Pokémon GO. Egal, ob es sich um zeitlich begrenzte Events oder Raid-Bosse handelt oder auch darum, dass ihr endlich genug Bonbons für eine Entwicklung oder das Hochleveln eines Monsters besitzt.

Ein Trainer demonstriert auf Reddit, dass ihr auch auf die Rückkehr eurer geliebten kleinen Monster teilweise etwas mehr Zeit einplanen müsst. In diesem konkreten Fall sogar mehrere Jahre.

„Wie alle guten Dinge ist auch dies zu Ende gegangen“

Was hat der Trainer gemacht? Wie der Trainer in seinem Beitrag auf Reddit berichtet, war er eines regnerischen Tages in den Hügeln im Südwesten von Pennsylvania, USA, unterwegs. Hier spielte er Ingress, ein anderes Spiel von Niantic, welches auch als Vorgänger von Pokémon GO gilt.

In Ingress musste der Trainer warten, bevor er seinen aktuellen Plan im Spiel weiterverfolgen konnte. Da beide Spiele auf die gleichen Daten zurückgreifen, um interessante Punkte im Spiel zu generieren, nutzte er die Wartezeit aus, um Pokémon GO zu öffnen. Dabei entdeckte er eine leere Arena.

Er begab sich zur Arena und konnte hier, trotz einiger Probleme mit seinen mobilen Daten, ein Shiny-Chelast in der Arena platzieren. Und damit begann für das kleine Monster eine jahrelange Mission.

Wie lange wartete er auf sein Monster? Da der Trainer nach eigenen Angaben nicht sehr aktiv in Pokémon GO ist, schaute er das erste Mal nach mehreren Monaten wieder ins Spiel. Dabei entdeckte er, dass sein Chelast immer noch tapfer die Arena verteidigte.

Daraufhin schaute er erneut erst Monate später wieder in das Spiel. Und nach wie vor sah er, wie das mutige Chelast in der Arena verweilte. Und genau das wurde zur Tradition. Alle paar Monate schaute er ins Spiel, fand sein Monster in der Arena und schloss das Spiel wieder. Wie er mitteilt, teilte er lediglich Screenshots des Verteidigers in seinem Gruppenchat und postete auf Reddit.

Am 1. Februar 2026 war es schließlich so weit: Das Chelast wurde besiegt und kehrte zum Trainer zurück. Das brachte dem Trainer 50 Münzen und der kleinen, mutigen Schildkröte eine rekordverdächtige Verteidiger-Zeit von sage und schreibe 2329 Tagen. Das entspricht mehr als 6 Jahren und 4 Monaten.

Der Trainer selbst kommentiert dies mit folgenden Worten: „Bis gestern. Wie alle guten Dinge ist auch dies zu Ende gegangen. Und so ist nach 2.329 Tagen und 22 Stunden (etwas weniger als sechseinhalb Jahren) seine Wache zu Ende gegangen. Und ich bin um 50 Münzen reicher. Das ist also das Ergebnis, denke ich.“

Was sind eure Rekorde für die längste Verteidigung einer Arena? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im aktuellen Monat im Spiel auf euch warten, dann schaut gerne auf unsere Übersicht mit allen Events im Februar 2026 in Pokémon GO.