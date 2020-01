Morgen gibt es in Pokémon GO wieder die Abenteuer Sync-Belohnungen. In dieser Woche könnt ihr euch dort bis zu 75.000 Sternenstaub bekommen.

Dafür gibt es Extra-Staub: Aktuell läuft der große Schlüpfmarathon in Pokémon GO, der euch mit 50.000 Sternenstaub belohnt, wenn ihr fleißig gelaufen seid.

Ihr könnt aber gleich 50.000 Sternenstaub bekommen und die Anzahl sekundenschnell nochmal auf 75.000 Staub erhöhen.

75.000 Sternenstaub innerhalb von Sekunden

Das muss man machen: Voraussetzung ist es, dass ihr in dieser Woche 50 Kilometer gelaufen seid. Dann gibt es nämlich folgende Belohnungen für euch:

50.000 Sternenstaub

1 Einall-Stein

15 Sonderbonbons

Abenteuer Sync belohnt euch mit vielen nützlichen Items.

Diese Belohnungen sind zwar gut, doch ihr könnt den Sternenstaub noch erhöhen. Zündet dafür einfach ein Sternenstück und hier bekommt den Staub nochmal mit 1,5 multipliziert.

Wann muss man das Sternenstück nutzen? Die Belohnungen für Abenteuer Sync gibt es immer um 9 Uhr morgens Ortszeit. Zündet also am besten etwa 5-10 Minuten vor 9 ein Sternenstück. Pünktlich um 9 Uhr solltet ihr dann die Anzeige bekommen, dass ihr eure Belohnung abholen könnt.

Aber Achtung: Manchmal zählt Abenteuer Sync eure Kilometer nicht ganz genau. Es kann also sein, dass ihr zwar laut Abenteuer Sync 50 Kilometer gelaufen seid, doch angerechnet werden nur 49 Kilometer. Lauft zur Sicherheit also lieber ein paar Meter mehr.

Ist das bestätigt? Offiziell heißt es nur, dass man 50.000 Staub bekommt. Zuletzt gab es diesen Bonus aber bei der Abenteuerwoche 2019. Dort konnte man sich auch den zusätzlichen Staub sichern.

Hier gibt es nochmal Extra-Staub: Der Schlüpfmarathon hält auch noch die Woche darauf an. Am 13. Januar könnt ihr euch also nochmal 25.000 Sternenstaub extra sichern. Bedenkt aber, dass ihr dort vorher nochmal die 50 Kilometer laufen müsst.

Für welche Pokémon ihr dann den Sternenstaub ausgeben solltet, lest ihr hier: