Ich habe fast 10 Jahre gewartet, um ein Monster in Pokémon GO zu tauschen

Manche Sachen in Pokémon GO erfordern ihre Zeit. MeinMMO-Autor Paul Kutzner hat fast ein Jahrzehnt gewartet, um ein besonderes Ziel zu erreichen.

Ungeduld und Pokémon GO passen in der Regel nicht gut zusammen. Während ihr öfters warten müsst, bis bestimmte Monster im Spiel verfügbar sind oder bis ihr genügend Bonbons habt, um es stark zu machen, kann mitunter eine lange Zeit vergehen.

Doch auch andere Tätigkeiten können einige Zeit in Anspruch nehmen. Auf eine Sache habe ich fast 10 Jahre warten müssen – und konnte sie vor kurzem endlich erfolgreich absolvieren.

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Ein Freund, ein Monster, ein Jahrzehnt

Andere Zeit, anderes Spiel: Als 2016 Pokémon GO startete, war mein halber Freundeskreis direkt voll im GO-Fieber. Alle waren am Spielen und wir starteten oft gemeinsame Runden am Wochenende, bei denen wir stundenlang unterwegs waren. Da es nicht nur uns so ging, war diese Zeit für mich auch die beste Zeit in Pokémon GO, die es überhaupt gab.

Damals sah Pokémon GO noch etwas anders aus als heute. Nicht nur optisch, sondern auch vom Funktionsumfang. Einige Sachen, die heute nicht mehr aus dem Spiel wegzudenken sind, gab es damals schlicht und ergreifend noch nicht. Dazu gehört auch die Tausch-Funktion, die erst 2018 im Spiel aktiviert wurde.

Auch mein bester Freund war direkt von Anfang an dabei. Er hatte dabei jedoch etwas weniger Glück beim Fangen, sodass ich bereits im Juli 2016 im Besitz eines Monsters war, an dem er ein ganz besonderes Interesse hatte: Gengar, sein absolutes Lieblings-Pokémon.

Gut Ding will Weile haben

Als guter Freund war natürlich gleich klar, dass dieses Gengar in seinen Besitz wandern sollte. Entsprechend wurde es als Favorit markiert und bekam seinen Namen als Spitznamen, damit ich jederzeit wusste: Dieses Monster möchte eines Tages zu dem Trainer, der es verdient hat.

Während die Zeit verging und wir monatelang Monster sammelten, Erfahrungspunkte ergatterten und Bonbons farmten, fehlte jedoch weiterhin eine Sache: die Tausch-Funktion. Und wie es manchmal so ist, verlor mein Freund das Interesse an Pokémon GO.

Als es 2018 dann so weit war und wir endlich die Möglichkeit gehabt hätten, das Gengar zu transferieren, hatte er kein Interesse mehr am Spiel. Doch natürlich behielt ich das Gengar weiterhin. Denn ich wusste, eines Tages wird der Tausch zustande kommen.

Im Laufe der Zeit hatte auch ich dann eine Phase, in der ich Pokémon GO nicht gespielt habe – natürlich genau in der Zeit, in der er wieder im Spiel aktiv war. Und dieses Prozedere wiederholte sich mehrmals im Laufe der Zeit. Wenn er spielte, war ich in der Pause, wenn ich spielte, war er in der Pause. Wie das Leben so spielt, gab es dann auch mal eine Zeit, in der man sich länger nicht gesehen hat.

Endlich – das Ziel ist erreicht!

Doch vor wenigen Wochen war es endlich so weit. Während wir uns mal wieder getroffen haben, fragte ich ihn, ob er aktuell Pokémon GO auf dem Handy hat. Nachdem er die Frage bejaht hatte, war klar: Heute ist der Tag!

Wir öffneten also unsere Spiele, er suchte das nächstbeste Monster zum Tauschen raus und der Tausch wurde vollzogen – Gengar ist endlich bei dem Trainer gelandet, bei dem es schon seit fast 10 Jahren landen sollte.

Da er bisher wenige Monster getauscht hatte und Gengar bereits 2016 gefangen wurde, durfte er sich zusätzlich freuen, da hierdurch ein Glückstausch getriggert wurde.

Während ich jetzt wieder einen freien Slot mehr in meiner Pokémon-Box habe, hat mein Freund endlich sein Gengar. Es bleibt abzuwarten, welches das nächste Monster ist, das nach solch einer Zeit seinen richtigen Besitzer findet.

Habt ihr auch schon so lange auf einen Tausch gewartet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte im aktuellen Monat im Spiel auf euch warten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht, in der wir alle Events im August 2026 in Pokémon GO für euch zusammengefasst haben.