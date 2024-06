Pokémon ist eines der erfolgreichsten Gaming-Franchises aller Zeiten – Und existiert nur durch ein Feature des Game Boys

Pokémon GO und die anderen Vertreter des Franchises sind heutzutage kaum wegzudenken. Ein Detail in der Dokumentation des Game Boys sorgte erst für den Geistesblitz, wodurch das Franchise entstanden ist.

Satoshi Tajiri ist der Erfinder des Pokémon Franchises. Bereits in jungen Jahren hatte Tajiri ein großes Interesse an Insekten und wollte Insektenforscher werden. In seiner Klasse wurde er passenderweise sogar Dr. Bug genannt.

Die meisten wissen, dass dieses Interesse einer der ausschlaggebenden Punkte war, die ihn zur späteren Entwicklung von Pokémon inspiriert haben. Doch der eigentliche Gedankenblitz kam ihm erst, nachdem er die Dokumentation des Game Boys gelesen hatte.

Die Anfänge von Game Freak

Vom Magazin zum Videospielstudio: Nachdem Tajiri gemeinsam mit Ken Sugimori das Magazin Game Freak gegründet hatte, entschieden sie sich später dazu, einen anderen Weg zu gehen. So wurde aus dem Magazin Game Freak ein Studio zur Entwicklung von Videospielen.

Die erste Entwicklung des Studios war das Spiel Mendel Palace, welches 1989 für den NES erschien. Dieses Spiel war der erste Achtungserfolg des Studios und spülte 300.000 € an Gewinn ein.

Anschließend entschied das Studio, sich von Nintendo ein Entwicklerkit für den ebenfalls 1989 in Japan erschienenen Game Boy zu besorgen, um hierfür Spiele zu entwickeln. Und hierbei entdeckte Tajiri ein Detail, welches letztlich zur Entstehung von Pokémon führen sollte.

Ein Kabel, viele Möglichkeiten

Um welches Detail handelt es sich? In der Dokumentation zum Game Boy las Tajiri von dem Link-Kabel. Wurde dieses Kabel mit 2 Game Boys verbunden war es möglich, Daten zwischen den Spielen der Game Boys auszutauschen. Diese Tatsache löste bei Tajiri einen Geistesblitz aus.

In der Vergangenheit hatte er mit Ken Sugimori gemeinsam das Spiel Dragon Quest auf dem NES gespielt. Der letzte Boss im Spiel konnte mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit ein Item fallen lassen.

Während Sugimori das Item bereits nach wenigen Anläufen zweimal erhalten hat, wollte es bei Tajiri selbst nach vielen Versuchen einfach nicht droppen. Eine Möglichkeit, das Item zwischen den Spielständen zu tauschen, gab es nicht. Und genau dieses Problem konnte das Link-Kabel lösen.

Die Idee Monster zu sammeln, ähnlich wie er Insekten in seiner Kindheit sammelte, und dann mittels eines Link-Kabels mit Freunden tauschen zu können, begeisterte Tajiri. Der Gedanke verfestigte sich so sehr bei Tajiri, dass er die Idee an Nintendo pitchte.

Nintendo glaubt an die Idee: Nintendo sah das Potenzial in der Idee und gab Tajiri grünes Licht, mit der Entwicklung zu starten. Ganze 6 Jahre sollte die Entwicklung dauern, bis am 27. Februar 1996 letztlich die erste Generation von Pokémon in Japan erschien und in den nächsten Jahren auch in weiteren Teilen der Welt.

Während Tajiri sich immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückzog und Interviews mit ihm immer seltener wurden im Laufe der Zeit, nahm die Erfolgsgeschichte von Pokémon seinen Lauf.

Mit über 70 Videospielen, mehr als 20 Kinofilmen und einem Anime, der über 1.100 Episoden besitzt, ist das Pokémon-Franchise heutzutage eines der erfolgreichsten aller Zeiten.

Und auch heutzutage erscheint weiterhin neuer Inhalt für das Franchise. Für das Jahr 2025 wurde bereits Pokémon Legends Z-A angekündigt.

Was sagt ihr zu diesem Detail in der Geschichte von Pokémon? Kanntet ihr es bereits, oder war es euch neu? Habt ihr in der langjährigen Geschichte von Pokémon einen Teil oder eine Generation, die euch bis heute besonders in Erinnerung geblieben ist? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr auch in Pokémon GO unterwegs seid, schaut euch gerne die Events im Juni 2024 in Pokémon GO an.