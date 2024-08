Pokémon Company macht jungem Trainer erst Hoffnung, bricht ihm dann das Herz – „Ich dachte, meine Träume gehen in Erfüllung“

Ein TCG-Spieler von Pokémon wollte an der kommenden Weltmeisterschaft teilnehmen. Doch durch einen Fehler der Pokémon Company ist dieser Traum nun zerplatzt.

Was ist das TCG? Beim TCG handelt es sich um das Kartenspiel von Pokémon, bei dem auch heutzutage regelmäßig neue Serien und Karten herauskommen. Neben dem Sammeln der Karten können hiermit auch Kämpfe ausgetragen werden.

Auch in der kommenden Pokémon Weltmeisterschaft 2024, die vom 16. bis zum 18. August 2024 in Hawaii stattfindet, ist das TCG vertreten.

Ein Spieler aus Südafrika wollte an diesem Turnier ebenfalls teilnehmen. Doch durch einen Fehler der Pokémon Company ist das nun wohl nicht mehr möglich.

Hilfe wird zurückgezogen, Spieler ist am Boden

Was ist das für ein Fehler? Der Spieler, um den es geht, ist Josh Lillie. Er ist ein TCG-Spieler aus Südafrika und laut seinem X Profil die Nr. 1 in Südafrika und im Mittleren Osten in der Kategorie Senior . Neben dieser Kategorie gibt es noch die Kategorien Junioren und Meisterklasse .

Auf X berichtet er, dass er im Juni eine E-Mail von Play! Pokémon, einer Abteilung der Pokémon Company, erhalten hat, in der er darüber informiert wurde, dass er einen sogenannten Reisepreis erhält. Da Spieler aus Südafrika eigentlich nicht berechtigt sind, Reisepreise zu erhalten, war er entsprechend überrascht über die E-Mail.

Durch dieses Versprechen fing er an, Vorbereitungen für die Teilnahme an den Weltmeisterschaften zu treffen. Er beantragte ein Visum für die USA und beauftragte ein Reisebüro. Ausgaben, die er sich selbst nicht leisten könnte, die jedoch durch den Reisepreis bezahlbar wurden.

In der Zwischenzeit versuchte er mehrmals vergeblich, die Pokémon Company in Form von Tickets zu erreichen, um genauere Informationen über den Reisepreis zu erhalten.

Am 3. August 2024 bekam er schließlich von einem weiteren Spieler aus Südafrika Informationen, die ihn am Boden zerstört zurückließen.

Dieser Spieler hat auf eines seiner ebenfalls eröffneten Tickets eine Antwort von der Pokémon Company bekommen, in der der Spieler darüber informiert wird, dass Spieler aus Südafrika nicht für Reisepreise und Reisegeld berechtigt sind.

Was sagt der Spieler dazu? Der Spieler merkt auf X an, dass er und seine Familie finanziell nicht gut aufgestellt sind und die Teilnahme an der Weltmeisterschaft ohne den zuvor kommunizierten Reisepreis nicht möglich ist. Weiterhin schreibt er:

Abschließend bin ich sehr enttäuscht von @playpokemon, weil sie einen so massiven Fehler gemacht haben, der mein Leben so positiv hätte beeinflussen können, dass ich gegen die Besten der Besten hätte spielen können, und auch jemandem, der so jung ist wie ich, falsche Hoffnungen gemacht haben, dass sich seine Träume erfüllen würden. Josh Lillie auf X

Wie geht es nun weiter? Ein Nutzer auf X kommentiert seinen Beitrag mit der Frage, ob eine Crowdfunding-Kampagne für ihn eine Option wäre, um die Kosten doch noch stemmen und an der Weltmeisterschaft teilnehmen zu können.

Daraufhin antwortet Lillie: [Ich] denke intensiv darüber nach .

Es lässt sich nur hoffen, dass hier noch eine Lösung gefunden wird und es dem Spieler ermöglicht wird, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen.

Was sagt ihr dazu? Habt ihr bereits von ähnlichen Fällen gehört? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Bei den nordamerikanischen Pokémon-Internationalmeisterschaften 2024 gab es übrigens einen deutschen Spieler, der durch seine Spielweise für Furore gesorgt hat: Deutsche „Pokémon GO“-Legende mischt US-Meisterschaft auf, weil er ganz anders als die Amis spielt.