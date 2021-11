PlayStation-Chef kritisiert Activision Blizzard – Nun trifft Sony eine eigene Sexismus-Klage

Ist Sony jetzt in derselben Situation wie Blizzard? Nein, das ist eine andere Kategorie. Die Klage gegen Activision Blizzard kam von einer Behörde, die jahrelang gegen Activision Blizzard ermittelt und viele Interviews geführt hat. Als die Klage publik wurden, äußerten sich auf Twitter zahlreiche aktuelle und ehemalige Mitarbeiterinnen von Blizzard die klar machten, dass an der Klage was dran sei.

Der Chef von PlayStation, Jim Ryan, hatte vor einer Woche den Konzern Activision-Blizzard (Call of Duty, WoW, Diablo) dafür kritisiert, wie die mit ihrer Sexismus-Krise umgehen. Jetzt hat eine ehemalige Mitarbeiterin von Sony in Kalifornien Klage gegen ihren früheren Arbeitgeber erhoben. Sie fühlt sich aufgrund ihres Geschlechts unfair behandelt.

