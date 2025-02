Twitch-Streamer lässt Spiel von Steam nehmen, das sich über seine feige Flucht in WoW lustig macht

Die Aufregung um den Twitch-Streamer Jason Thor Hall reißt nicht ab. Er hatte einen Fehler in WoW begangen und wurde dafür kritisiert. Doch auch Wochen nach dem Vorfall hat „Pirate Software“ mit den Nachwehen zu kämpfen. Jetzt hat er kurzfristig ein Indie-Spiel von Steam entfernen lassen. Der Entwickler sagt: Da habe er das Urheberrecht missbraucht.

Was war der Fehler? Der Twitch-Streamer Pirate Software, ein früherer Mitarbeiter von Blizzard, hat Mitte Januar seine Gruppe in einem Pull bei World of Warcraft Hardcore im Stich gelassen. Bei WoW Hardcore sind Charaktere, die im Spielen sterben, permanent verloren.

Die Gruppe war bei einem Pull zurückgewichen, hatten dann den Kampf aber wieder aufgenommen. Während die anderen kämpften, rannte Pirate Software mit seinem Magier zum Ausgang. Er sagte, er könne nicht helfen, weil er kein Mana für die notwendigen Zauber habe. Doch er hätte Möglichkeiten gehabt, Mana wiederherzustellen, wie ihm später vorgeworfen wurde. Bei dem Pull starben zwei der Gildenmitglieder.

In der Folge wurde Pirate Software dafür kritisiert, die Kakerlake (the Roach) gemacht zu haben und für seine Flucht keine Verantwortung zu übernehmen. Er wurde aus der Gilde OnlyFangs geworfen und hat in der Folge sein Streamen von WoW beendet.

Indie-Spiel nimmt Pirate Software als Kakerlake ins Spiel

Das war jetzt der Vorfall: In dem Spiel „Idle Streaming Bonanza“, das auf Steam erscheinen soll, werden bekannte Streamer parodiert. Figuren wie CQX (xQc), Mokpane (Pokimane) oder Asmonsilver (Asmongold) tauchen darin auf. Die Streamer werden im Zusammenhang mit Skandalen oder bekannten Verhaltensmustern dargestellt: Bei Pokimane geht es um ihre Kekse, bei DrDisrespect um die Grooming-Vorwürfe.

Der Entwickler selbst hat im Januar einen Clip auf reddit veröffentlicht, der jetzt auch Pirate Software als neue Figur zeigte: Hall hat im Spiel die Gestalt einer Kakerlake, eine klare Anspielung auf seine Flucht aus WoW. In der Szene ist auch die Stimme von Pirate Software zu hören.

Pirate Software hat daraufhin einen DMCA-Strike gegen das Spiel erlassen und es wurde für kurze Zeit von Steam entfernt.

Pirate Software begründet den Strike damit, dass der Entwickler nicht einfach seine Stimme ohne Zustimmung ins Spiel nehmen kann. Der Entwickler hat aber einen Einspruch gegen den DMCA-Strike erlassen und das Spiel ist wieder auf Steam.

Pirate Software will Entwickler vor Gericht bringen

Das ist der aktuelle Stand: Pirate Software sagt: „Der Entwickler hat eine Gegenklage gegen mich eingereicht. Wir werden sie vor Gericht bringen. Sie werden verlieren. Man kann das Bildnis oder die Stimme von jemandem nicht ohne seine Erlaubnis in einem Spiel verwenden. Das ist eine wirklich dumme Sache.“

Der Entwickler sagt aber, er habe ja nur ein „möglicher Build“ auf Reddit geteilt. Das sei auf seinem PC und nicht im Spiel. Es gäbe keinen Build mit Pirate Software auf Steam.

Auch Videos gegen Pirate Software werden eingeschränkt

Das fällt noch auf: In den letzten Tagen sind zwei kritische Videos zu Pirate Software erschienen, die aber offenbar von YouTube verschwunden sind oder anderweitig eingeschränkt wurden.

Ein großes Video kam etwa von Quin69 (via sportskeeda). Er sagte aber, die Einschränkung des Videos sei nicht das Resultat eines „Copyright-Strikes“, sondern komme offenbar von der Community. Quin69 vermutet, sein kritisches Video könnte von Fans von Pirate Software massenhaft gemeldet worden sein.

Von Pirate Software heißt es, er habe gegen das Video nichts unternommen. Das habe nichts mit ihm zu tun. Das sei ein Strike gegen die Community-Richtlinien, nicht wegen Urheberrecht.

Ein noch kritischeres Video als das von Quin69 gab von Jokerd. Er sagt, sein Video sei wegen Cyberbullying und Belästigung eingeschränkt worden. Sowas habe er noch nie erlebt.

Pirate Software sagt: YouTube nimmt die Videos runter, nicht er

Auch hier sagt Pirate Software (via arazu.io), er habe nichts unternommen, sondern YouTube habe es heruntergenommen. Das werde auf reddit falsch dargestellt. Die Leute sollten sich informieren, bevor sie ihm alles anlasten.

