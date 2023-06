„Wenn wir wachsen und Sony schrumpft, hilft das niemandem“ – Chef der Xbox verteidigt PlayStation

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Seit Mai 2023 ist es übrigens möglich, den Game Pass kostenlos an eure Freunde zu verschenken, wenn ihr ein aktives Abo habt. So könnt ihr Multiplayer-Spiele testen, ohne dass jeder das Spiel kaufen oder ein „Game Pass“-Abo besitzen muss.

Was sagt Spencer in dem Interview sonst noch? Nachdem Spencer über das Wachstum und die Pläne von Xbox gesprochen hat, verliert er einige Worte zu dem Game Pass im Vergleich zu dem Angebot von Netflix.

In dem Interview mit dem Guardian wollte Spencer diese Aussagen jetzt besser einordnen und erklären, dass er damit nicht die Aufsichtsbehörden in Bezug auf den „Activision Blizzard“-Deal beschwichtigen wolle.

Wieso spricht Spencer über eine mögliche rückwärtige Entwicklung Sonys? Im Januar 2022 gab Microsoft bekannt, Activision Blizzard kaufen zu wollen . Der Deal soll für eine Rekordsumme von etwa 70 Milliarden Dollar über die Bühne gehen und zieht sich seither in die Länge. Besonders Xbox-Konkurrent Sony ist wenig beeindruckt von dem Deal und fürchtet um starke Franchises wie Call of Duty .

Wenn wir wachsen und Sony schrumpft, hilft das niemandem. Vielleicht, wenn man sich nur für den Erfolg von Xbox im Vergleich zum Erfolg von Sony interessiert, aber in Bezug auf die gesamte Branche hilft das Electronic Arts nicht. Es hilft Ubisoft nicht, es hilft Fortnite nicht. Es hilft niemandem, wenn alles, was wir tun, darin besteht, einen Kunden gegen einen anderen Kunden auf einer anderen Konsole zu tauschen.

Was sagt Spencer zum Wachstum der Xbox? In einem Interview mit dem Guardian sprach Phil Spencer jetzt über die Wachstumspläne von Xbox und richtete seinen Blick dabei auch auf Sony.

