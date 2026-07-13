Wunderschönes MMORPG auf Steam führt Trial ein, lässt euch 7 Tage kostenlos auf das beste Bausystem des Genres los

Das Sandbox-MMORPG Pax Dei setzt auf ein oldschooliges Bezahlmodell mit Kaufpreis und (optionalem) Abo. Damit sich Interessierte vor dem Kauf auf Steam einen Eindruck vom Spiel machen können, führen die Entwickler eine neue Trial-Phase ein.

Was ist das für eine Trial? Die Pax Dei Trial soll bald auf Steam an den Start gehen und dann im Detail vorgestellt werden. Auf dem offiziellen Discord-Kanal verraten die Entwickler jedoch bereits einige Eckpunkte der kostenlosen Anspielversion:

Die Testversion soll 7 Tage lang vollen Zugriff auf Pax Dei gewähren. Ihr könnt als Nutzer der Trial die Welt erkunden, bauen, handwerken, handeln, Clans beitreten sowie euch fürs PvE und PvP mit anderen Spielern zusammenschließen.

Trial-Nutzer erhalten einen temporären Grundstücksplatz, um Land zu beanspruchen und ein Zuhause zu bauen.

Euer erzielter Charakterfortschritt wird wie bei jedem anderen Charakter gespeichert.

Wenn die Testversion abläuft, ohne dass ihr das Spiel kauft, wird das Grundstück für 72 Stunden eingefroren. Danach wird euer Besitz in die Einlöse-Warteschlange (Redeeming Queue) verschoben (so blockieren ungenutzte Trial-Grundstücke nicht ewig die Spielwelt).

Wenn ihr euch entscheidet, das Spiel zu kaufen, könnt ihr zu eurem Trial-Charakter zurückkehren und eure Besitztümer wiedererlangen.

Die Testversion ist kein zeitlich begrenztes Event wie ein Steam-Gratiswochenende, sondern soll dauerhaft verfügbar bleiben.

Video starten Pax Dei verlässt Early Access, hier seht ihr den Release-Trailer zum Mittelalter-MMORPG Autoplay

Wunderschön, aber auch sehr grindig

Warum lohnt es sich, in Pax Dei reinzuschauen? Bereits während der Early-Access-Phase begeisterte das Sandbox-MMORPG von Mainframe Industries mit seiner wunderschönen Spielwelt und dem vielleicht besten Bausystem des Genres. Schon in der Alpha haben Gilden unfassbare Bauwerke aus dem Nichts erschaffen.

Zu den Problemen des Spiels gehören jedoch seit jeher die Kampferfahrung (es fehlt an Treffer-Feedback und Tiefe), der enorme Grind-Faktor (vor allem, wenn man solo spielt) und die Kopplung der Grundstücke an das optionale Abo (immerhin kann man Grundstücke mittlerweile auch über erspielbare Gnade bezahlen).

Die gute Nachricht ist, dass sich die Entwickler nicht von den fallenden Spielerzahlen und der durchaus berechtigten Kritik beirren lassen und weiter an ihrem MMORPG werkeln. So ist vor knapp einer Woche beispielsweise erst Update R47 live gegangen, mit einem Erfolgssystem, Chat-Verbesserungen, Vogeljagd, einer überarbeiteten Bogen-Erfahrung und mehr. Die Patch Notes findet ihr etwa auf Steam.

Wer ein neues Sandbox-MMORPG mit Fokus aufs Bauen, Sammeln von Ressourcen, Handel und die Errichtung einer sozialen Gemeinschaft sucht, der sollte in Pax Dei mit der Einführung der kostenlosen Trial reinschauen. Meine letzte Stippvisite fand im Oktober 2025 statt – den Erfahrungsbericht findet ihr hier: Ich hab’ dieses Wochenende 3 große und aktuelle Games gezockt, mit dem Nicht-MMORPG hatte ich am meisten Spaß