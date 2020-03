Es zeigt sich immer mehr, dass die neue Liga Delirium des Hack ’n Slays Path of Exile (PC, Xbox One, PS4) sehr schwer ist. Die Hardcore-Rangliste beweist dies.

Wie sieht die Rangliste aus? Die Hardcore-Rangliste von Path of Exile (PoE) zeigt, welche Spieler im Hardcore-Modus auf welcher Position stehen. Seit Delirium gestartet ist, sehen wir eine Menge toter Spieler in der Liste.

Dies zeigt, dass die neue Liga Delirium sehr schwer ist und es vor allem im Hardcore-Modus alles andere als leicht fällt, am Leben zu bleiben.

In der Harcore-Rangliste der aktuellen PoE-Liga Delirium waren enorm viele tote Spieler zu sehen.

Eine schwere Liga

Was ist der Hardcore-Modus? Wer im Hardcore-Modus spielt, der findet sich nach seinem virtuellen Ableben im Standard-Modus wieder. Im Hardore-Modus gilt er als tot, kann aber regulär weiterspielen.

Ist Delirium wirklich so schwer? Es gab schon einige Beschwerden von Spielern, dass die neue Liga zu hart sei. Dabei möchten diese Spieler nicht, das PoE zu stark vereinfacht wird. Man ist nur der Meinung, dass es die Entwickler mit der aktuellen Liga übertrieben haben.

Wie reagieren die Entwickler darauf? Es gab bereits ein paar Hotfixes, welche den Schwierigkeitsgrad ein wenig nach unten korrigierten – wie im offiziellen Forum von PoE nachzulesen ist.

Diese Hotfixes reduzieren den Schaden, den Monster austeilen um 20%, 40% und sogar 50%. Ebenso werden die Lebenspunkte verringert und die Geschwindigkeit der Angriffe von Gegner herabgesetzt.

Hatte dies den gewünschten Erfolg? Wie man an der aktuellen Hardcore-Rangliste auf der offiziellen Website von PoE sehen kann, tragen die Verbesserungen inzwischen Früchte. Zwar sehen wir nach wie vor tote Spieler in der Liste, diese tauchen aber bei Weitem nicht mehr so häufig auf, wie vor den Hotfixes.

Die neue Delirium-Liga in Path of Exile empfinden manche Spieler als zu schwer.

Spieler sind gespaltener Meinung

Was meinen die Spieler zur Situation? Änderungen am Schwierigkeitsgrad von Path of Exile sind immer ein zweischneidiges Schwert. Ein Teil der Community liebt es, dass das Action-RPG so hart ist. Andere dagegen freuen sich, weil sie Delirium einfach als frustrierend schwer empfunden haben.

Boofalo Soja meint auf Steam: „Es überrascht mich, wie schnell die Entwickler auf Beschwerden hören und sie dann angehen. Ein großes Lob an GGG. In diesen Zeiten ist es erfrischend zu sehen, wie ein Entwickler den Spielern tatsächlich zuhört und schnell reagiert.“

Brown_Town86 ist auf Steam etwas zwiegespalten: „Die Belohnungsänderungen sehen fantastisch aus. Ich bin aber ein wenig verblüfft, dass ihr die Feinde so hart generft habt, aber ist schon ok.“

Constructer auf Steam findet die Anpassungen nicht so gut: „Ernsthaft? Nerf hier, Nerf da. Wer heult rum? Casuals. Umso schwieriger, umso interessanter.“

Was meint ihr zu den Änderungen? Waren die Anpassungen am Schwierigkeitsgrad von PoE nötig oder nicht?