Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Ein Spieler schrieb auf reddit , er habe endlich den ersten Loot-Goblin gefunden, aber der stand in einer Giftpfütze und war daher nicht zu töten. Der Spieler habe es 6-mal versucht und es brachte gar nix. Bei der Vorstellung, jetzt noch mal 300.000 Mobs zu killen, um so ein Ding zu spawnen, reicht es ihm. Da schaue er lieber Netflix.

Er nutzt aber die Fähigkeit „Culling Strike“, um Feinde zu töten, die unter 10 % Lebenspunkte haben. Er ist also nur dafür da, in ein Spiel zu joinen, abzuwarten, bis der Loot-Goblin unter 10 % fällt, um ihn dann den Todesstoß zu verpassen.

Im Hack’n Slay Path of Exile (Steam) gehen seltsame Dinge vor, seit Entwickelter Grinding Gear Games mit dem Patch 3.1.9. am Loot-System geschraubt hat: Die Spieler haben einen Weg gefunden, damit optimal umzugehen. Aber der wirkt geradezu grotesk: Spieler clearen die Maps so schnell wie möglich, damit bestimmte Gegner spawnen. Doch wenn die Loot-Goblins auftauchen, töten die Spieler sie nicht etwa selbst, nein. Sie rufen den „Todesstoß-Spezialisten“.

