Macher von Path of Exile 2 legen großen Konkurrenten von Diablo Immortal auf Eis

Während die Spieler sich gerade auf den Release von Path of Exile 2 freuen, legen die Entwickler ein anderes Spiel aus dem eignen Haus auf Eis. Dabei sollte es ausgerechnet der großen Konkurrenz von Diablo den Rang ablaufen.

Um welches Spiel geht es? Die Entwickler von Path of Exile 2 arbeiteten zeitgleich eigentlich auch an einer mobilen Variante ihres Spiels. Die Entwickler legten in ihrer Vorstellung damals bewusst Wert darauf, die Konkurrenz in Form von Diablo Immortal vorzuführen.

Sie verwendeten dazu gleich mehrfach Insider aus der Diablo-Community, um zu beschreiben, was ihr Spiel von Diablo Immortal unterscheiden wird.

Die Kernpunkte des Spiels waren:

Das Spiel wird „in House“ in Neuseeland entwickelt.

Es soll keinerlei „Bullshit“ enthalten – also nichts, das in Richtung Pay2Win geht.

Ziel ist es, einfach ein „gutes Spiel“ zu schaffen, das speziell für Mobilgeräte entwickelt wird.

Jetzt, wo sich die Veröffentlichung von Path of Exile 2 nähert, liegt das Projekt jedoch auf Eis. Der Chef von PoE2 hat dafür auch eine Erklärung parat.

Hier könnt ihr das filmreife Intro von Path of Exile 2 sehen:

Pause bei Path of Exile Mobile

Wie steht es um die Variante fürs Handy? Das Projekt „Path of Exile Mobile“ liegt derzeit auf Eis. Das erklärte der Chef Jonathan Rogers im Interview mit Content Creator Zizaran auf YouTube. Dort sagt er: „Wir haben das Projekt auf Eis gelegt, als wir feststellten, dass wir die Ressourcen brauchen.“

Die Entwickler seien vom Projekt abgezogen worden, um das Interface von Path of Exile 2 für die Konsole zu entwickeln. Damit der 2. Teil der Reihe bei Path of Exile auch gut auf den Konsolen läuft, brauchten die Entwickler einfach zusätzliche Unterstützung.

Die Entwickler werden jedoch nicht auf Dauer an Path of Exile 2 arbeiten. Sobald die Entwicklung der Konsolen-Version von PoE2 fortgeschritten genug ist, sollen die zusätzlichen Ressourcen wieder frei gemacht werden und dann wohl zu Path of Exile Mobile zurückkehren.

Die große Konkurrenz für Diablo Immortal ist also nicht am Ende, sondern macht gerade Pause, damit PoE2 ein gutes Spiel wird. Auch das beste Interface auf der Konsole bringt nichts ohne gute Inhalte. Welche euch in PoE2 erwarten, haben wir hier zusammengefasst: Path of Exile 2 enthüllt die Details zum Spiel: Diese Inhalte erwarten euch auf Steam, PS5 und Xbox