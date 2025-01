Spieler hat alle seltenen Items aus Path of Exile gefunden – Seine Sammlung ist so wertvoll wie ein Luxus-Auto

Auch bei Path of Exile gibt es Spieler, die dem Grind nach den seltensten und besten Items verfallen sind. Einer von ihnen hat es nun auf die Spitze getrieben.

Was ist das für eine Sammlung? Auf Reddit hat der Nutzer Present-Plankton-734 die wohl seltenste Sammlung von Items im Spiel gezeigt. In seinem Screenshot sieht man ein Lagerfach des Gamers mit den seltensten Items in Path of Exile.

Der Vorgänger von Path of Exile 2 erschien im Oktober 2013 und erhält immer wieder neue „Ligen“ bei denen neue Mechaniken, Items und Features hinzugefügt werden. Endet eine „Liga“ wechseln alle Charaktere automatisch in die „Standard-Liga“. Das Besondere: Die Items in der Standard-Liga bleiben, wie sie sind.

Über die Jahre sind dabei einige Items erschienen, die man heute gar nicht mehr erhalten kann oder nur noch in einer abgeänderten Form. Perfekt für Sammler wie Present-Plankton-734, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, alle seltenen Items zu sammeln.

Path of Exile 2 hat ein filmreifes Intro:

Ein Ring ist extrem selten

Wieso ist die Sammlung so wertvoll? Seitdem Path of Exile vor über 10 Jahren erschien, gibt es viele Items gerade aus der Anfangszeit von PoE, die nur wenige Gamer besitzen. Das wohl seltenste Item ist der Ring „Dream Fragments“. Diesen gab es zur Belohnung für die besten Spieler der PvP Season 1, die zwischen 2014 und 2015 stattfand. Nur zwei Profis in Europa und zwei in Amerika erhielten ein Exemplar.

Ob heute überhaupt noch alle vier Ringe existieren, ist nicht bekannt, Present-Plankton-734 hat jedoch zumindest einen davon in seinem Inventar. In den Kommentaren rätseln die Spieler, ob der Thread-Ersteller den Ring wohl für 300 Mirror gekauft haben könnte. Das wären umgerechnet wohl etwa 4.500 € auf dem Schwarzmarkt, wobei genaue Preise nicht bekannt sind. Im Post auf Reddit könnt ihr den blauen Ring oben in der Mitte finden:

Auch wenn es verboten ist, Items in Path of Exile gegen Echtgeld zu handeln, existiert ein Schwarzmarkt auf diversen Internetseiten. Während dort vornehmlich Items für die aktuellen „Ligen“ gehandelt werden, sind die Marktplätze wohl auch die beste Anlaufstelle, um an die seltenen Items zu kommen. Neben dem Ring hat der Sammler noch viele andere rare Items.

Schätzungen von PoE-Experte Russell Adderson von PCGamer.com zufolge könnte das Inventar des Spielers über 100.000 US-Dollar (etwa 97.000 €) wert sein. Für die Summe könnte man sich auch ein Luxus-Auto kaufen, auch wenn es noch nicht für das Auto von Influencer Trymacs reicht.

Wer steckt hinter der Kollektion? Wer hinter dem Profil von Present-Plankton-734 steckt, ist ungewiss. Russell Adderson von PCGamer.com hat versucht, den Nutzer zu kontaktieren, bekam jedoch als Antwort nur, dass man anonym bleiben wolle, zu groß ist die Angst zum Opfer eines Hackerangriffs zu werden.

Falls der Sammler die Items wirklich über Echt-Geld-Geschäfte erworben haben sollte, besteht bei einem Leak seiner Identität außerdem die Gefahr, von den Entwicklern gebannt zu werden. Auch wenn die wohl gerade mehr mit den Betrügern in Path of Exile 2 zu tun haben: Betrüger haben es auf ahnungslose Spieler in Path of Exile 2 abgesehen – Neues Spiel, alte Tricks