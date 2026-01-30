50.000 Spieler kehren zu Path of Exile zurück, um die 19 neuen Klassen zu spielen, prallen überrascht gegen eine Wand

In Path of Exile ist das neue „Legacy of Phrecia“-Event gestartet, das gleich 19 neue Erweiterungsklassen ins Spiel bringt. Doch eine Änderung des Schwierigkeitsgrades setzt den Spielern zu.

Was ist das für ein Event? Mit „Legacy of Phrecia“ hat Path of Exile ein verrücktes Event zurückgebracht, das 2025 erstmalig gestartet ist. Dabei werden die bekannten 19 Erweiterungsklassen im Spiel durch komplett andere Klassen ersetzt, die vor allem kreativ und etwas untypisch sind.

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr konnten auch zum Release am Donnerstag, dem 29. Januar 2026, wieder 50.000 Spieler für das Event gewonnen werden. Doch die sind vom plötzlichen Schwierigkeitsgrad überrascht.

Path of Exile zeigt Features, Bosse und Handelssystem von „Keepers of the Flame" im Trailer
Plötzlich schwierig

Wieso sind die Spieler überrascht? In der Ankündigung der Entwickler erwähnten diese zwar bereits, dass sie im Vergleich zum Event des letzten Jahres einige Balance-Änderungen sowie Kartenmodifikatoren hinzufügen wollen, doch damit haben die Entwickler es wohl einigen Spielern zu schwierig gemacht.

So beschweren sich die Nutzer auf Reddit, dass bereits der allererste Boss, den man nach 3 Minuten im Spiel bekämpft, eine signifikante Herausforderung darstellt. Vor allem, wenn man ihn mit seiner gewöhnlichen Stärke vergleicht. Der Schwierigkeitsgrad sei zwar nicht unschaffbar, der Tod des eigenen Charakters aber nur schwer vermeidbar.

Wie verlief der erste Abend? Der neue Schwierigkeitsgrad hat den ersten Abend der Spieler geprägt. Auf Reddit schreibt Nutzer JSteelz1 eine Warnung an alle, die noch nicht gestartet hätten:

„Viel Glück. Wählt etwas mit hohem Boss-DPS und macht euch bereit, die Lebensflasche zu spammen. Ich habe 2 Stunden und 30 Minuten gespielt und gerade erst Akt 3 erreicht, lol. Bisher 34 Todesfälle!“

Auch andere stimmen ein und erzählen von ihren Erlebnissen. So sollen die Bosse schon zum Start des Spiels auf dem Niveau von Endgame-Bossen sein. So spricht Reddit-Nutzer HeftyPermit1206 davon, dass sich Endboss Maven mal im Duell gegen den neuen „Uber Hillock“ am Startstrand messen sollte.

Das neue Event richtet sich klar an Veteranen, die Path of Exile schon gut kennen und mit den neuen Erweiterungsklassen eine gute Abwechslung erhalten. Da wundert es kaum, dass die Entwickler das Balancing angezogen haben und die Anfängerfreundlichkeit nicht die höchste Priorität hat.

Wie immer setzt Path of Exile auf große Herausforderungen, um noch bessere Belohnungen zu vergeben. In diesem Fall ist die Belohnung aber wohl eine der 19 neuen Erweiterungsklassen. Mehr zum Event erfahrt ihr hier: Path of Exile stellt seine neuen 19 Klassen vor, die Community lacht wegen der Patch Notes

Quelle(n): Reddit
