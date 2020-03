Das Entwicklerstudio Grinding Gear Games hat einen neuen Patch für die Delirium-Liga des Hack and Slays Path of Exile (PC, PS4, Xbox One) angekündigt. Doch den Spielern fehlt eine wichtige Änderung.

Was bringt der neue Patch? Neben Bugfixes führt der Patch 3.10.1 eine verbesserte Sicht im Nebel der Delirium-Maps von Path of Exile (PoE) ein. Zudem gibt es neue Effekte, die euch kenntlicher machen sollen, welche Todesmodifikatoren manche Monster besitzen. Generell sind viele Effekte mit dem Patch deutlicher sichtbar. Zusätzlich werden Belohnungen besser verteilt. Atlas-Missionen lassen sich direkt über das Map Device auswählen und Auren haben einen größeren Effekt und wirken nicht mehr auf Debuff-Auren der Feinde.

Das Backtracking in der Delirium-Liga von PoE geht einigen Spielern auf die Nerven.

Da fehlt doch was

Wie reagieren die Spieler auf die Ankündigung des neuen Updates? Es herrscht im Grunde Freude darüber, dass ein Patch kommt, der einige interessante und wichtige Änderungen mit sich bringt. Allerdings gibt es auch Kritik. Denn es fehlt ein wichtiger Punkt.

Was fehlt den Spielern? In den Delirium-Gebieten, die mit der neuen Liga eingeführt wurden, habt ihr nur wenig Zeit, gegen die Monster zu kämpfen und die Belohnungen einzusammeln. Die Zeit reicht oft einfach nicht, um alle Items mitzunehmen. Deswegen müssen die Spieler diese Gebiete oft mehrmals besuchen. Und dieses sogenannte Backtracking geht manchen gehörig auf die Nerven.

Es gab schon einige Anfragen an die Entwickler, ob der Timer nicht angepasst werden könnte, damit man auch genug Zeit hat, seine Belohnungen aufzusammeln. Bisher ist das aber noch nicht passiert. Und auch der jetzt angekündigte Patch ändert nichts am Timer.

In den nebligen Gebieten der Delirium-Liga solltet ihr mit dem nächsten PoE-Patch mehr erkennen.

Spielern fordern endlich eine Änderung

Was meinen die Spieler dazu? Es gibt inzwischen schon Beschwerden im offiziellen Forum darüber, dass schon wieder nichts am Timer geändert wurde.

Pizzarugi meint im Forum von PoE: „Immer noch keine Verbesserungen an Delirium-Timern in irgendeiner Weise. Ich mag es nicht, zurückzugehen, nur um meine Wertsachen zu sammeln, da ich keinen Meta-Screen-Killer-Build verwende.“

j33bus stimmt im Forum zu: „Wann kümmert ihr euch denn endlich um das Backtracking? Das Backtracking tötet diese Liga.“

Die Delirium-Liga von Path of Exile empfinden sowieso manche schon als unfair schwer. Wenn sie jetzt noch die Maps mehrfach machen müssen, um ihre Belohnungen einzusammeln, dann ist es durchaus verständlich, dass einige Spieler inzwischen genervt reagieren.

Wann erscheint der Patch? Die Entwickler planen, den Patch 3.10.1 Ende der Woche zu veröffentlichen.