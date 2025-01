Die Spieler von Path of Exile 2 sind genervt von einem Problem, das ausgerechnet Fans von Baldur’s Gate 3 nachempfinden können

Baldur’s Gate 3 und Path of Exile 2 haben an sich eigentlich nicht viel gemeinsam. Doch beide Spiele haben ein ziemlich ähnliches Problem, wie sich nun herausstellt.

Was haben die Spiele gemeinsam? Während Baldur’s Gate 3 und Path of Exile 2 von Grund auf unterschiedliche Titel sind, können beide Games sich über einen großen Erfolg auf Steam freuen. Die Titel teilen sich ein ähnliches System, wenn es um den Fortschritt der Kampagne geht. In beiden Games durchlauft ihr Akte, um bis zum Ende immer besser und stärker zu werden und dann die Geschichte abzuschließen.

Hier teilen die Spiele sich ein Problem, wie beide Communitys finden. Denn der erste Akt von BG3 und PoE2 wird von den Abenteurern viel lieber gezockt als der dritte Akt. Auch der Grund dafür scheint bei beiden Games gleich zu sein.

Zwischen Qual und Pflicht

Welche Probleme hat Akt 3 von Path of Exile 2? Sowohl in BG3 als auch in PoE2 beschreiben die Gamer den dritten und damit letzten Abschnitt der Kampagne als etwas, das nicht viel Spaß bereitet. Great_White_Samurai sagt auf Reddit zum dritten Abschnitt von Path of Exile 2: „Akt 3 ist eine Qual. Einige dieser Karten sind so verdammt schlecht.“

Synchrotr0n ergänzt auf Reddit, was die Nutzer stört: „Was? Du magst es nicht, 3 Milliarden Hebel auf einer endlosen Karte ohne Abkürzungen zu betätigen?“ Auch GetRekt sieht es auf Reddit ähnlich: „Für mich sind das Jiquanis Machinarium, Drowned City und Apex of Filth. Tolle Atmosphäre und Kunst, aber im Vergleich zu Akt 1 und 2 sind sie sehr anstrengend. […]“

In Path of Exile 2 liegen die Probleme von Akt 3 vor allem an den schier unendlichen Karten, die dank fehlender Mobilität und verwinkeltem Aufbau lange Zeit brauchen, um abgeschlossen zu werden, ohne dabei interessantes Gameplay oder Bosse zu liefern.

Wie läuft es bei Akt 3 von Baldur’s Gate 3? Auch in Baldur’s Gate 3 ist der dritte Abschnitt der Kampagne wohl der unbeliebteste des Titels. Hier erwartet die Spieler die große Stadt Baldur’s Gate, die mit vielen Nebengeschichten und Quests einen harten Kontrast zum düsteren zweiten Akt darstellt.

Khagan27 beschreibt auf Reddit ein Gefühl, das wohl viele haben: „Obwohl Akt 2 keineswegs die Handlung abschließt, fühlte er sich wie ein Finale an, und Akt 3 beginnt langsam. Ich finde es gut, nach Akt 2 eine Pause einzulegen und Akt 3 wie eine Fortsetzung zu behandeln.“

lordjuliuss erklärt auf Reddit, warum er den 3. Abschnitt von BG3 nicht so mag: „Nee, Akt 3 nach dem ersten Durchspielen ist so lästig. Einfach die To-Do-Liste für 20 Stunden abhaken“ Auch Paper_Kun_01 sieht das auf Reddit ähnlich: „Sogar bei meinem ersten Durchgang finde ich es schwer, Akt 3 zu schaffen, so viel Zeug, dass es sich wie eine Plackerei anfühlt.“

In beiden Spielen gilt der letzte Akt der Kampagne bei vielen Gamern als besonders anstrengend und langwierig für die Abenteurer. Einer der schnellsten Wege Baldur’s Gate 3 zu beenden ist es, alle Lebewesen einfach auszulöschen, doch der Plan hat seine Tücken: Spieler will jedes Lebewesen in Baldur’s Gate 3 töten, doch die Community weiß, woran er kläglich scheitern könnte